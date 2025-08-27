27 августа 2025

«Какой-то ад»: ученые РАН честно рассказали, что происходит на Солнце. Видео

Ученые РАН охарактеризовали ситуацию на Солнце словом «ад»
Ученые зафиксировали рекордную вспышку солнечной активности
Ученые зафиксировали рекордную вспышку солнечной активности Фото:

Более 100 новых пятен появилось в одной области Солнца за сутки. О рекордной вспышке солнечной активности сообщили ученые лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

«В главной солнечной активной области — № 4197 какой-то ад весь день творился. За сутки образовалось не менее 100 новых пятен. Куда девается вся эта энергия, совершенно непонятно. При этом, вопреки ожиданиям, вспышек зафиксировано не было», — передает РИА Новости со ссылкой на ученых. 

Ранее в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН сообщали о почти полном исчезновении пятен на стороне Солнца, обращенной к Земле, что свидетельствовало о снижении вспышечной активности. Тогда ученые предполагали, что в ближайшие недели число вспышек может снизиться до нуля. Новые данные о резком увеличении числа пятен в активной области № 4197 стали неожиданными на фоне предыдущих наблюдений.

