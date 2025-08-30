Герасимов рассказал о почти полном освобождении территорий в ДНР и ЛНР

ВС РФ освободили 99,7% территории ЛНР, при этом остается взять под контроль менее 60 квадратных километров. Кроме того, бойцы удерживают 79% территории Донецкой Народной Республики, а также контролируют 74% Запорожской и 76% Херсонской областей. Об этом сообщил начальник Генштаба ВС РФ — командующий Объединенной группировкой войск (сил) в зоне проведения спецоперации генерал армии Валерий Герасимов.
«В настоящее время нашими Вооруженными Силами Российской Федерации освобождено 99,7% территории Луганской Народной Республики (осталось менее 60 кв. км) и 79% территории Донецкой Народной Республики», — заявил Герасимов, подводя итоги весенне-летней кампании 2025 года. Его слова приводит Минобороны в telegram-канале.
Кроме того, объединенная группировка войск продолжает наступление вдоль практически всей линии соприкосновения. С марта удалось установить контроль более чем над 3,5 тысячами квадратных километров территории и освободить 149 населенных пунктов. Помимо этого, группировка войск «Север» после освобождения Курской области создает зону безопасности. На данный момент в Сумской области под контролем данной группировки находится 210 квадратных километров и 13 населенных пунктов. В Харьковской области продолжаются боевые действия для улучшения позиций на волчанском и липцовском направлениях.
Группировка «Запад» фактически полностью блокировала город Купянск и освободили около половины его территории. Кроме того, в регионе успешно реализуются задачи по формированию зоны безопасности вдоль границы. На рубцовском направлении подразделения данной группировки установили контроль над десятью населенными пунктами: Мирное, Катериновка, Новомихайловка, Новое, Липовое, Редкодуб, Петровское, Зеленая Долина, Колодези и Среднее.
Группировка войск «Южная» продолжает наступление на северском направлении — бои идут в городской черте Северска. На краматорско-дружковском участке подразделения 98-й воздушно-десантной дивизии освободили Часов Яр. На александро-калиновском направлении за последний месяц взяты под контроль пять населенных пунктов: среди них Александро-Калиново, Щербиновка и Клебан-Бык — ключевые для обороны противника.
Группировка «Центр» ведет наступления на октябрьском, красноармейском и днепропетровском направлениях. Так, осуществляется охват и блокирование красноармейско-димитровской агломерации; бои идут непосредственно в Красноармейске. Войска преодолели инженерные заграждения противника на административной границе Днепропетровской области и освободили два населенных пункта — Дачное и Филия.
Подразделения группировки «Восток» ведут наступление на запад по территории ДНР и взяли под контроль 25 населенных пунктов. Сегодня освобождена Камышеваха — последний населенный пункт ДНР в зоне ответственности группировки «Восток». В Днепропетровской области наступление развивается на ряде направлений — заняты Вороное, Январское, Новогеоргиевка, Малиевка и Запорожское. Группировка «Днепр» продвигается на ореховском направлении, где установила контроль над шестью населенными пунктами Запорожской области: Каменское, Пятихатки, Степовое, Малые Щербаки, Щербаки и Лобковое.
