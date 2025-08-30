Супружеская пара пострадала при детонации дрона в белгородском селе

Беспилотник сдетонировал возле коммерческого объекта
новость из сюжетаУкраинские атаки по российским регионам
Супружеская пара получила ранения при детонации дрона ВСУ в белгородском селе Ясные Зори. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
«Дрон ВСУ сдетонировал возле коммерческого объекта. Пострадали муж и жена», — сообщил Гладков в Telegram.
Раненые самостоятельно обратились в больницу. Женщина получила минно-взрывную травму, осколочные ранения лица и ног. Ее мужу предварительно диагностировали баротравму. Гладков отметил, что пострадавшим оказывается вся необходимая медпомощь.
