Супружеская пара пострадала при детонации дрона в белгородском селе

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Беспилотник сдетонировал возле коммерческого объекта
Беспилотник сдетонировал возле коммерческого объекта Фото:
новость из сюжета
Украинские атаки по российским регионам

Супружеская пара получила ранения при детонации дрона ВСУ в белгородском селе Ясные Зори. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«Дрон ВСУ сдетонировал возле коммерческого объекта. Пострадали муж и жена», — сообщил Гладков в Telegram.

Раненые самостоятельно обратились в больницу. Женщина получила минно-взрывную травму, осколочные ранения лица и ног. Ее мужу предварительно диагностировали баротравму. Гладков отметил, что пострадавшим оказывается вся необходимая медпомощь.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Супружеская пара получила ранения при детонации дрона ВСУ в белгородском селе Ясные Зори. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. «Дрон ВСУ сдетонировал возле коммерческого объекта. Пострадали муж и жена», — сообщил Гладков в Telegram. Раненые самостоятельно обратились в больницу. Женщина получила минно-взрывную травму, осколочные ранения лица и ног. Ее мужу предварительно диагностировали баротравму. Гладков отметил, что пострадавшим оказывается вся необходимая медпомощь.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...