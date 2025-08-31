Безопасность окружения Зеленского оказалась важнее Украины

«Аргументы недели»: Ермак обсуждал с Уиткоффом гарантии безопасности Зеленского
Встреча Ермака и Уиткоффа прошла в Нью-Йорке
Руководитель Офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак отправился в США на встречу со спецпосланником главы Белого дома Стивом Уиткоффом, чтобы обсудить гарантии безопасности Зеленского. Об этом пишет портал «Аргументы недели».

«Киевские инсайдеры в офисе президента отмечают, что главной целью переговоров Ермака с Уиткоффом [стали] личные гарантии безопасности окружения Зеленского, поскольку спецслужбы США собрали большой компромат на людей [президента Украины]», — говорится в материале. Он опубликован на сайте argumenti.ru.

Издание также пишет, что в Соединенных Штатах параметры гарантий безопасности для Украины были установлены в ходе предыдущих переговоров Зеленского и американского лидера Дональда Трампа. По сути, они ограничиваются сохранением финансовой поддержки со стороны Евросоюза, а также декларативными обязательствами о предоставлении помощи в случае возникновения угрозы для Киева.

Ранее стало известно, что Ермак встретился с Уиткоффом в Нью-Йорке. Стороны провели предварительные технические консультации в рамках подготовки к потенциальной трехсторонней встрече на высшем уровне с участием России, Украины и Соединенных Штатов. По итогам переговоров Ермак в своем сообщении в telegram-канале выразил удовлетворение достигнутыми результатами обсуждения со спецпосланником президента США.

По утверждению Ермака, представители администрации Трампа выразили согласие на предоставление Соединенными Штатами прямых гарантий безопасности. Он также отметил, что в настоящее время совместно с советниками по национальной безопасности ведется интенсивная работа по их детальной проработке, пишет «Царьград».

