Площадь пожара в Балашихе резко выросла

Площадь пожара в Балашихе выросла до 5000 квадратных метров
Пожар в Балашихе разгорелся на 5000 квадратных метров
Пожар в Балашихе разгорелся на 5000 квадратных метров
Крупный пожар в Балашихе

Пожар на улице Звездная, 11 в подмосковной Балашихе распространился на площадь 5000 квадратных метров. Пожар охватил складские помещения.

«Площадь пожара на Звездной улице в Балашихе составляет 5000 квадратных метров», — пишет telegram-канал 112. Причины пожара устанавливаются.

Пожар на складе по адресу Звездная, 11 в Балашихе вспыхнул 31 августа, о чем ранее сообщала пресс-служба МЧС России. Местные жители отмечали взрывы и сильное задымление в районе происшествия. Причины возгорания и сведения о пострадавших уточняются. Вся информация о ЧП — в сюжете URA.RU.

