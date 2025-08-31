Площадь пожара в Балашихе резко выросла

Пожар на улице Звездная, 11 в подмосковной Балашихе распространился на площадь 5000 квадратных метров. Пожар охватил складские помещения.
«Площадь пожара на Звездной улице в Балашихе составляет 5000 квадратных метров», — пишет telegram-канал 112. Причины пожара устанавливаются.
Пожар на складе по адресу Звездная, 11 в Балашихе вспыхнул 31 августа, о чем ранее сообщала пресс-служба МЧС России. Местные жители отмечали взрывы и сильное задымление в районе происшествия. Причины возгорания и сведения о пострадавших уточняются. Вся информация о ЧП — в сюжете URA.RU.
