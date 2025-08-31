В Балашихе раздались взрывы, там горят складские помещения: оперативная информация, видео

МЧС: площадь пожара в Балашихе на складах составила 5 тысяч квадратных метров
На данный момент сообщений о пострадавших в ЧП не поступало
Крупный пожар в Балашихе

В подмосковной Балашихе случился сильный пожар. Дым от него видно из многих районов города.

По сообщению МЧС, горят склады на улице Звездная. Очевидцы рассказали, что после случившегося слышали взрывы. Все, что известно о ЧП в Балашихе к этой минуте — в материале URA.RU.

Пожар на складах в Балашихе

В подмосковной Балашихе начался крупный пожар. В МЧС России рассказали, что огонь начался в складах на улице Звездная. Над зданием стоит густой черный дым. На месте ЧП сейчас работают пожарные.

«В Подмосковье силы и средства МЧС России тушат склад. Помещение горит в Балашихе по улице Звездная, 11», — сказано в telegram-канале МЧС России. Отмечается, что площадь возгорания составила пять тысяч квадратных метров.

Причина пожара и пострадавшие

Информации о пострадавших на данный момент не поступало. Данные об обратившихся за медпомощью отсутствуют. Причины возгорания пока остаются неизвестными. После тушения это будут выяснять пожарные дознаватели.

Люди слышали взрывы

Местные жители пишут в соцсетях, что до начала пожара взрывов не было. Из чего они сделали вывод, что это не было атакой беспилотников. Очевидцы отмечают, что хлопки раздались уже в то время, когда пламя было видно из многих районов города.

Люди не исключают, что в складских помещениях находились газовые баллоны и горюче-смазочные вещества, пишет telegram-канал Baza. Возможно, именно они взорвались под воздействием высоких температур.

