Ушаков рассказал, общались ли Путин и Алиев на саммите в Китае

Члены делегации РФ общались с азербайджанской стороной, заявил Ушаков
Президент России Владимир Путин и лидер Азербайджана Ильхам Алиев пока что не успели пообщаться на полях саммита ШОС. Об этом заявил помощник российского главы Юрий Ушаков.
«Пока не удалось [поговорить]», — рассказал Ушаков. Его слова приводит корреспондент URA.RU с места событий. Однако помощник президента отметил, что члены российской делегации активно общались с коллегами из Азербайджана.
