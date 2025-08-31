Ушаков рассказал, общались ли Путин и Алиев на саммите в Китае

Ушаков: Путин и Алиев не успели пообщаться
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Члены делегации РФ общались с азербайджанской стороной, заявил Ушаков
Члены делегации РФ общались с азербайджанской стороной, заявил Ушаков Фото:
новость из сюжета
Поездка Путина в Китай на ШОС и военный парад

Президент России Владимир Путин и лидер Азербайджана Ильхам Алиев пока что не успели пообщаться на полях саммита ШОС. Об этом заявил помощник российского главы Юрий Ушаков

«Пока не удалось [поговорить]», — рассказал Ушаков. Его слова приводит корреспондент URA.RU с места событий. Однако помощник президента отметил, что члены российской делегации активно общались с коллегами из Азербайджана. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент России Владимир Путин и лидер Азербайджана Ильхам Алиев пока что не успели пообщаться на полях саммита ШОС. Об этом заявил помощник российского главы Юрий Ушаков.  «Пока не удалось [поговорить]», — рассказал Ушаков. Его слова приводит корреспондент URA.RU с места событий. Однако помощник президента отметил, что члены российской делегации активно общались с коллегами из Азербайджана. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...