Число погибших в землетрясении в Афганистане выросло

В восточных провинциях Афганистана зафиксировано землетрясение силой 6,0 балла
Число жертв землетрясения, произошедшего в Афганистане, достигло 800 человек. Об этом сообщил официальный представитель правительства.

Как передает ТАСС, ранения и травмы различной степени тяжести получили около 2,5 тысяч жителей. В восточных провинциях Афганистана зафиксировано землетрясение силой 6,0 балла. Как сообщает Геологическая служба США (USGS), эпицентр подземных толчков располагался приблизительно в 27 километрах к северо-востоку от Джелалабада, на территории провинции Нангархар, недалеко от границы с Пакистаном.

