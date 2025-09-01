Число погибших в землетрясении в Афганистане выросло

В восточных провинциях Афганистана зафиксировано землетрясение силой 6,0 балла
новость из сюжетаМощное землетрясение в Афганистане
Число жертв землетрясения, произошедшего в Афганистане, достигло 800 человек. Об этом сообщил официальный представитель правительства.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕСмертоносное землетрясение произошло в Афганистане: число погибших растет с каждой минутой — подробности
Как передает ТАСС, ранения и травмы различной степени тяжести получили около 2,5 тысяч жителей. В восточных провинциях Афганистана зафиксировано землетрясение силой 6,0 балла. Как сообщает Геологическая служба США (USGS), эпицентр подземных толчков располагался приблизительно в 27 километрах к северо-востоку от Джелалабада, на территории провинции Нангархар, недалеко от границы с Пакистаном.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.
Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!