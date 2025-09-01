Военнослужащие десантного подразделения РФ предприняли попытку оказать помощь украинскому бойцу, выразившему готовность к сдаче на запорожском участке фронта. Об этом сообщили в Минобороны России. Инцидент произошел во время боевых действий, когда российские военные зафиксировали попытку солдата ВСУ перейти на сторону России.
«Десантники Новороссийского соединения ВДВ пытались спасти солдата ВСУ от его же сослуживцев на запорожском направлении. Боевики киевского режима сделали все возможное для уничтожения военнослужащего ВСУ, пожелавшего прекратить бессмысленное сопротивление», — написали в telegram-канале Минобороны.
По данным ведомства, ВС РФ сопровождали сдающегося военного ВСУ, используя дрон для навигации и указания безопасного маршрута. Во время этого процесса операторы украинских беспилотников предприняли попытку ликвидации своего соотечественника, однако он продолжал двигаться вперед. В целях его защиты российские военные применяли FPV-дроны, чтобы перехватывать и таранить украинские БПЛА. Несмотря на предпринятые меры, одному из дронов удалось поразить цель — украинский военнослужащий был убит огнем своих же сослуживцев.
Ранее Минобороны России заявило о ликвидации очередных командных пунктов и производственных помещений, связанных с выпуском украинских беспилотников. Кроме того, в результате ударов российских подразделений были уничтожены склады с боеприпасами, принадлежащие ВСУ. Потери среди украинских военнослужащих за прошедшее время составили примерно 1245 человек.
