СБУ не нашла доказательств причастности РФ к убийству нардепа Парубия

Подготовка к убийству Парубия велась в течение длительного времени
Во Львове убит экс-спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий

В Службе безопасности Украины признали отсутствие доказательств, подтверждающих причастность РФ к убийству народного депутата Андрея Парубия. Об этом пишет «Страна.ua».

Как передает издание, версия о возможном российском следе в деле об убийстве Парубия остается одной из рассматриваемых следствием. Однако, как подчеркнул представитель СБУ на брифинге во Львове, в рамках уголовного производства на данный момент «доказательной базы нет». Полиция Украины сообщила, что подготовка к убийству Парубия велась в течение длительного времени.

Ранее появились фотографии мужчины, подозреваемого в причастности к убийству Парубия, занимавшего пост председателя Верховной рады. Снимки были сделаны в жилом помещении, которое служило укрытием для преступника. Инцидент произошел 30 августа во Львове. Неизвестный, выдававший себя за курьера, подошел к Андрею Парубию у его дома и произвел восемь выстрелов. После совершения преступления нападавший скрылся.

