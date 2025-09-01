СБУ не нашла доказательств причастности РФ к убийству нардепа Парубия

В Службе безопасности Украины признали отсутствие доказательств, подтверждающих причастность РФ к убийству народного депутата Андрея Парубия. Об этом пишет «Страна.ua».
Как передает издание, версия о возможном российском следе в деле об убийстве Парубия остается одной из рассматриваемых следствием. Однако, как подчеркнул представитель СБУ на брифинге во Львове, в рамках уголовного производства на данный момент «доказательной базы нет». Полиция Украины сообщила, что подготовка к убийству Парубия велась в течение длительного времени.
Ранее появились фотографии мужчины, подозреваемого в причастности к убийству Парубия, занимавшего пост председателя Верховной рады. Снимки были сделаны в жилом помещении, которое служило укрытием для преступника. Инцидент произошел 30 августа во Львове. Неизвестный, выдававший себя за курьера, подошел к Андрею Парубию у его дома и произвел восемь выстрелов. После совершения преступления нападавший скрылся.
