Просил охрану, но так и не получил ее: стали известны новые подробности убийства экс-депутата Рады Парубия

Подозреваемый в убийстве бывшего спикера Верховной Рады Андрея Парубия дал первые показания, а правоохранители продолжают выяснять обстоятельства преступления. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский. Доклад ему представил генеральный прокурор Руслан Кравченко. Полиция опубликовала фотографии подозреваемого. Новые подробности убийства Парубия — в материале URA.RU.
Андрей Парубий был застрелен 30 августа во Львове. Он являлся экс-спикером Верховной Рады и активным участником «оранжевой революции» и Евромайдана. Нападение произошло в Сыховском районе, где мужчина, замаскированный под курьера, выстрелил в политика восемь раз и скрылся на электровелосипеде. Подозреваемого задержали в Хмельницкой области спустя 36 часов. По данным СБУ и МВД, убийство было тщательно спланировано, а исполнитель изучал маршруты и график передвижений Парубия.
Обстоятельства убийства
Убийство произошло в Сыховском районе Львова. По данным Национальной полиции Украины, нападавший, замаскированный под курьера службы доставки, подошел к Парубию возле его дома и произвел восемь выстрелов в упор. После подтверждения смерти жертвы преступник скрылся, переодевшись и избавившись от оружия в зоне, не покрытой камерами видеонаблюдения. Лицо стрелявшего было закрыто шлемом, что делает невозможной его идентификацию по записям, считает полиция.
Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко сообщил, что преступление было тщательно подготовлено: «Изучался график передвижений погибшего, прокладывался маршрут, продумывался план побега». Полиция совместно с СБУ установила местонахождение подозреваемого в Хмельницкой области, где его задержали через 36 часов после нападения. Национальная полиция опубликовала фотографии подозреваемого, сделанные в квартире, где он скрывался, но лицо мужчины на снимках скрыто.
Следственные действия
Зеленский подчеркнул, что правоохранители работают в усиленном режиме для выяснения всех деталей. «В настоящее время проводятся дальнейшие неотложные следственные действия по установлению всех обстоятельств этого убийства. Вся команда правоохранителей, работники прокуратуры продолжают работать круглосуточно», — отметил президент. Глава СБУ Василий Малюк (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) и министр Клименко доложили о задержании, а генпрокурор Кравченко представил план дальнейших процессуальных шагов.
Новые подробности расследования
По информации издания «Страна.ua», следствие сосредоточено на нескольких направлениях. Первое — анализ записей с камер видеонаблюдения. Киллер тщательно спланировал пути отхода, используя «слепые зоны», где отсутствует видеонаблюдение. Предположительно, в одной из таких зон он переоделся и спрятал электровелосипед, после чего ушел в другой одежде. Лицо нападавшего, закрытое шлемом, не позволяет его идентифицировать.
Второе направление — поиск источника одежды курьера и электровелосипеда. Следствие считает маловероятным, что киллер действительно работал в службе доставки. Скорее всего, форма и велосипед были куплены или украдены. Проверяются заявления о кражах этих предметов и объявления об их продаже.
Третье направление — анализ данных мобильной связи в районе преступления. Следователи изучают номера телефонов, которые были выключены до или после убийства, чтобы выявить возможных сообщников, помогавших следить за Парубием. Кроме того, проверяются сотни арендованных квартир во Львове, особенно те, что сдавались на короткий срок приезжим. Следствие предполагает, что киллер или его сообщники могли арендовать жилье неподалеку от дома Парубия для наблюдения за его распорядком. Правоохранители опрашивают владельцев квартир, уточняя, не замечали ли они у арендаторов рюкзаки курьерской доставки или другие подозрительные предметы.
Политический резонанс
Убийство Парубия, известного своей ролью в событиях Евромайдана 2014 года и трагедии в Доме профсоюзов в Одессе 2 мая 2014 года, вызвало широкий резонанс. Военный аналитик и экс-член комиссии ООН по разоружению Игорь Никулин предположил, что за убийством могут стоять структуры, связанные с Зеленским, с целью устранения «нелояльных» фигур перед выборами. Депутат Верховной Рады Артем Дмитрук, покинувший Украину, сообщил, что Парубий два месяца назад запрашивал государственную охрану, но получил отказ.
Похороны Парубия
Похороны Андрея Парубия запланированы на 2 сентября во Львове. В 19:00 1 сентября в соборе святого Юра состоится парастас, а 2 сентября в 12:00 пройдет чин похорон. В 13:30 на площади Рынок состоится церемония прощания, после чего Парубия похоронят на Лычаковском кладбище. Об этом сообщил мэр Львова Андрей Садовый.
