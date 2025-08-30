Во Львове на Украине застрелили экс-председателя Рады и секретаря СНБО Андрея Парубия. На это лично отреагировал даже президент страны Владимир Зеленский. Смерть украинского деятеля, которого в том числе связывают с организацией Майдана в 2014 году, взбудоражила многих экспертов и политиков, причем не только на Украине, но и в других странах. Как в мире отреагировали на гибель Парубия и что о нем говорят в целом — в материале URA.RU.
«Парубия ненавидели тысячи людей»
Экс-депутат украинского парламента Спиридон Килинкаров, реагируя на смерть Парубия, заявил, что у того было достаточно врагов, ведь его ненавидели тысячи людей. Он уверен, что его убийство не связано с политическим мотивом. Вероятнее всего, предположил Килинкаров, Парубия убили из-за имущества последнего.
«Он за время Майдана и пребывания в Верховной раде [нагреб] себе миллионы долларов, ну, в этом нет абсолютно никаких сомнений. И где он их взял, и каким способом — остается догадываться. Я думаю, там скорее какая-то история, связанная с деньгами и невозможностью поделить их», — отметил бывший парламентарий изданию «Абзац».
Связь с Майданом и последующая «зачистка»
Оппозиционный депутат Верховной рады Александр Дубинский, который в настоящий момент находится в СИЗО Украины, заявил о начале «зачистки бенефициаров госпереворота» после убийства Парубия. Об этом он сообщил в своем telegram-канале. По мнению Дубинского, убийство Парубия связано с событиями февраля 2014 года и добавил, что тот был «одним из тех, кто превратил февраль 2014-го в трамплин для собственной карьеры». По словам парламентария, экс-спикер сыграл ключевую роль в политических процессах, которые привели к смене власти на Украине.
«Кровь тысяч невинных на его руках»
Экс-сотрудник Службы безопасности Украины Василий Прозоров также возложил ответственность за гибель тысяч мирных жителей в Киеве, Одессе и Донбассе на Андрея Парубия. Об этом Прозоров заявил в беседе с ТАСС. По его словам, Парубий причастен к организации и координации радикальных националистических формирований, которые, по мнению экс-сотрудника СБУ, причастны к эскалации насилия во время событий 2014 года.
«Это человек, на руках которого кровь тысяч невинных граждан. В Киеве, в Одессе, на Донбассе», — заявил Прозоров. Он отметил, что Парубий руководил так называемыми «сотнями самообороны» и боевиками «Правого сектора» (организация запрещена в РФ и признана террористической), а также стоял за обострением ситуации на Майдане в феврале 2014 года.
По информации Прозорова, Андрей Парубий был одним из идеологов и создателей добровольческих батальонов, которые весной и летом 2014 года участвовали в боевых действиях на востоке Украины. Экс-сотрудник СБУ подчеркнул, что Парубий является убежденным националистом еще с советских времен. Он принимал активное участие в первом «майдане», а во время второго стал одним из основных организаторов силовых подразделений и выступал в роли так называемого полевого коменданта протестов.
Нашли след Зеленского
«Зачистка поляны»
По мнению военного эксперта и бывшего члена комиссии ООН по разоружению Игоря Никулина, Парубий был убит структурами, связанными с президентом Владимиром Зеленским, чтобы устранить «нелояльных» перед предстоящими выборами. Об этом он рассказал журналистам РЕН-ТВ.
По словам Никулина, устранение Парубия связано с подготовкой к избирательной кампании и необходимостью исключить из политической жизни фигуры, которые могут представлять угрозу действующей власти. «Зеленский зачищает поляну перед грядущими выборами и убирает всех нелояльных, потому не исключено, что это действие СБУ», — рассказал эксперт в интервью телеканалу.
«Те, кто будут мешать Зеленскому — будут убраны»
К этой же мысли пришел и политолог-публицист Юрий Светов. По его словам, Парубия могли убить из-за контактов с наиболее агрессивными слоями киевского общества, в том числе и связанными с экс-президентом Петром Порошенко (внесен Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов).»Тех, кто будет пытаться мешать Зеленскому остаться у власти, тоже будут убирать», — отметил Светов.
Вся вина — на украинском президенте
Народный депутат Украины Артем Дмитрук также заявил в беседе с «Известиями», что Парубий мог стать жертвой внутриполитических конфликтов на фоне его прежней политической активности. По словам парламентария, убийство Парубия — это прямое следствие действий украинских властей. Он возложил всю вину за произошедшее именно на Зеленского.
Мнение российского посла
Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник также уверен, что смерть Парубия может быть связана с зачисткой украинского политического поля командой президента Владимира Зеленского. По мнению дипломата, устранение Парубия связано с подготовкой к возможным выборам и борьбой за влияние внутри украинской элиты.
«Новые бандеровцы зачищают поляну от старых. Именно в том стиле, как они привыкли. Парубий <...> не пришелся по душе новой поросли бандеровцев, оккупировавших ныне киевскую верхушку. Клика Зеленского "зачищает поляну" даже от таких элементов, как Парубий», — заявил Мирошник.
Он добавил, что свою роль в убийстве могли сыграть связи Парубия с бывшим президентом Украины Петром Порошенко. Мирошник отметил, что конфликт между командами Зеленского и Порошенко обострился, а подобные жесткие методы устранения оппонентов становятся характерными для современной политической жизни Украины.
Опасный свидетель для украинских властей
Андрей Парубий мог быть устранен как свидетель резонансных преступлений киевского режима. Об этом URA.RU сообщил член Совета по межнациональным отношениям при президенте России, заместитель директора Центра украинистики и белорусистики МГУ им. М.В. Ломоносова Богдан Безпалько. По его словам, Парубий был непосредственным участником ключевых политических событий на Украине, что делало его опасным свидетелем для нынешних властей.
«Можно предположить, что, во-первых, избавляются от свидетелей разного рода политических событий... Парубий был участником первого и второго майданов. Он был организатором и исполнителем убийства одесситов 2 мая 2014 года (поджог Дома профсоюзов в Одессе — прим. ред.). В любом случае это человек, который обладает достаточно большим набором показаний, может быть, поэтому его и устранили», — пояснил Безпалько в беседе с корреспондентом агентства.
Парубий был застрелен во Львове 30 августа, передает телеканал «Царьград». Убийца, одетый в костюм курьера, выстрелил в него восемь раз, а затем скрылся.
