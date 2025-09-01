Shot: у берегов Таиланда перехватили российское судно

Военно-морские силы Таиланда задержали российское судно «Билене» в территориальных водах у побережья Пхукета. Об этом сообщают telegram-каналы. По их данным, рыбацкий траулер шел под флагом Вануату и вызвал подозрения при заходе в воды страны.
«Судно из России перехвачено военными Таиланда в водах Пхукета... Рыбацкий „Билене“ зашел в территориальные воды страны и вызвал подозрения у ВМФ», — пишет telegram-канал Shot. Проверка на борту не выявила ни рыболовных снастей, ни улова, ни запрещенных товаров. Судно шло в Бангладеш под флагом Вануату на продажу.
В 2008 году на Камчатке судно 1986-го года уже было задержано по подозрению в незаконной перевозке топлива. В тот период капитан совершил самоубийство, в результате чего предъявить обвинения в правонарушении оказалось невозможно. Сейчас, по версии Shot, «Билене» будет отправлено на крупнейшее мировое «кладбище кораблей» в Читтагонге,. Вероятно, судно выставят на продажу для утилизации на металлолом.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.