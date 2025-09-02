Глава Ростова-на-Дону сообщил подробности о ЧП в микрорайоне Левенцовский

Жителей пострадавшего дома в Левенцовском микрорайоне Ростова-на-Дону отправят в пункт временного размещения (ПВР). Об этом сообщил глава города Александр Скрябин в своем telegram-канале.
«Жителям пострадавших домов оказывается необходимая помощь. Пункт временного размещения разворачивается на базе нового корпуса школы 115», — написал Александр Скрябин. Он подчеркнул, что все официальные данные будут оперативно публиковаться по мере поступления.
В результате ночной атаки в микрорайоне Левенцовский города Ростова-на-Дону повреждены и загорелись верхние этажи двух многоэтажных домов на улицах Ткачева и Еременко. Пострадавших среди людей нет.
