Жители в ПВР, дом в огне: как Ростов-на-Дону пережил атаку БПЛА

При атаке БПЛА в Ростове-на-Дону загорелись две многоэтажки
Беспилотник ВСУ попал в дом в Ростове
Беспилотник ВСУ попал в дом в Ростове Фото:

В результате ночной атаки БПЛА в микрорайоне Левенцовский Ростова-на-Дону возник пожар на верхних этажах двух жилых многоэтажек. Жители пострадавших домов были эвакуированы и размещены в пункте временного пребывания. Как город пережил ночную атаку — в материале URA.RU.

Местные услышали громкие хлопки на западе Ростова

В ночь на 2 августа в западных районах Ростова-на-Дону прозвучали несколько громких хлопков, о которых сообщили горожане. Пользователи социальных сетей также отмечали появление на улицах города автомобилей экстренных служб с включенными спецсигналами.

Позднее глава региона Юрий Слюсарь проинформировал, что один из жилых домов Ростова-на-Дону пострадал из-за беспилотного летательного аппарата, запущенного с украинской стороны. Для ликвидации последствий происшествия на место были направлены оперативные службы.

В Ростове загорелись этажи двух многоэтажек

В результате атаки были повреждены и охвачены огнем верхние этажи двух жилых многоэтажек, расположенных на улицах Ткачева и Еременко. По информации официальных источников, жертв и пострадавших среди населения нет.

Жителей пострадавшего дома в Ростове разместили в местной школе 

Жители дома, пострадавшего в результате атаки, были размещены в пункте временного пребывания, организованном на базе нового корпуса школы №115. Об этом проинформировал глава города Александр Скрябин в своем telegram-канале.

Для оказания поддержки гражданам, чье жилье пострадало в ходе происшествия, была открыта горячая линия. Прием заявлений на получение предусмотренных выплат будет осуществляться в администрации Советского района. Горячая линия работает по телефону +7-988-584-37-96.

