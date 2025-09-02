Самолет влетел в стаю птиц во время посадки

Самолет отменил рейс после поломки из-за столкновения с птицами
Самолет отменил рейс после поломки из-за столкновения с птицами Фото:

Рейс самолета по маршруту Владивосток — Москва, который должен был вылететь 1 сентября, был отменен. Причиной послужила поломка воздушного судна из-за столкновения с птицами. Об этом сообщил Аэрофлот.

«В связи с распространяемой информацией в ряде СМИ и telegram-каналах о задержке рейса Владивосток — Москва авиакомпания сообщает, что вынужденно отменила рейс SU1783 за 1 сентября. При посадке в аэропорту Владивостока воздушное судно попало в стаю птиц. На послеполетном осмотре было обнаружено повреждение носового обтекателя, что не позволяет выполнять рейс в Москву без проведения технических работ», — сообщает пресс-служба авиакомпании в своем telegram-канале.

В компании пояснили, что всех пассажиров отмененного рейса перебронировали на другие рейсы, запланированные на 1 и 2 сентября. Кроме того, на время ожидания людям предоставили необходимое обслуживание. Пассажиров разместили в гостинице, выдали напитки и питание. Для пассажиров, которые пожелали остаться в аэропорту до вылета, также обеспечили соответствующие условия.

В последнее время участились случаи задержек авиарейсов. Как правило, причиной выступает режим беспилотной опасности, который вводится в регионах. Например, массовые изменения в расписаниях рейсов фиксировались 30 августа. 

