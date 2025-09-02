Пассажирский автобус и легковой автомобиль столкнулись лоб в лоб на трассе Благовещенск — Свободный в Амурской области. Сообщается о пострадавших. Об этом информирует пресс-служба ГАИ по Амурской области.
«По предварительной информации произошло столкновение автомобиля Toyota Crown и маршрутного автобуса Iveco. В автоаварии имеются пострадавшие», — сообщают представители ведомства в своем telegram-канале.
На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, спасатели МЧС и бригады скорой медицинской помощи. Правоохранители устанавливают все обстоятельства случившегося, а также выясняют причины аварии. По данным полиции, обе машины получили значительные повреждения, движение на участке дороги временно ограничено для обеспечения безопасности и работы экстренных служб. Информация о числе пострадавших, их состоянии и причинах столкновения уточняется.
В Амурской области на днях также произошло серьезное ДТП. 28 августа на железнодорожном переезде между станциями Моховая Падь и Благовещенск легковой автомобиль столкнулся с пассажирским поездом, в результате чего погиб водитель. Тогда, по данным Забайкальской железной дороги, все сигналы работали исправно, однако водитель выехал на пути перед приближающимся поездом.
