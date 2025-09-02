Названо число пострадавших, после жесткого ДТП с автобусом в Амурской области

При столкновении Toyota и автобуса под Благовещенском пострадали 19 человек
Трасса временно перекрыта для движения транспорта
Трасса временно перекрыта для движения транспорта

В Благовещенском округе на автодороге «Благовещенск-Свободный» произошло серьезное ДТП с участием легкового автомобиля Toyota Crown и маршрутного автобуса Iveco. Авария произошла около 9 часов утра на 7-м километре трассы.

«Предварительно 19 человек, в том числе четверо несовершеннолетних, доставлены в медицинские учреждения», — сообщили в Госавтоинспекции Амурской области в telegram-канале. Обстоятельства аварии устанавливаются. На месте работают экстренные службы. Трасса временно перекрыта для движения транспорта.

Ранее сообщалось, на автодороге Благовещенск — Свободный в Амурской области произошло лобовое столкновение между пассажирским автобусом и легковым автомобилем. Информацию об инциденте предоставила пресс-служба ГАИ по Амурской области.

