01 сентября 2025

В Челябинске квартал на Северо-Западе отключили от воды

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Время включения воды в домах не уточняется
Время включения воды в домах не уточняется Фото:

В Челябинске на время ремонта от воды отключили квартал в Курчатовском районе. Как сообщили в пресс-службе городского водоканала (МУП «ПОВВ»), водоснабжения нет на семи улицах.

«Для продолжения восстановительных работ временно приостановлено водоснабжение квартала. Участок ограничен Комсомольским проспектом и улицами Ворошилова, Молодогвардейцев, Молдавской, Солнечной, Захаренко», — уточнили в МУП «ПОВВ».

Время включения воды не уточняется. Работы ведутся водоводе диаметром 300 мм.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Челябинске на время ремонта от воды отключили квартал в Курчатовском районе. Как сообщили в пресс-службе городского водоканала (МУП «ПОВВ»), водоснабжения нет на семи улицах. «Для продолжения восстановительных работ временно приостановлено водоснабжение квартала. Участок ограничен Комсомольским проспектом и улицами Ворошилова, Молодогвардейцев, Молдавской, Солнечной, Захаренко», — уточнили в МУП «ПОВВ». Время включения воды не уточняется. Работы ведутся водоводе диаметром 300 мм.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...