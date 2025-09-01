В Челябинске квартал на Северо-Западе отключили от воды

Время включения воды в домах не уточняется
В Челябинске на время ремонта от воды отключили квартал в Курчатовском районе. Как сообщили в пресс-службе городского водоканала (МУП «ПОВВ»), водоснабжения нет на семи улицах.
«Для продолжения восстановительных работ временно приостановлено водоснабжение квартала. Участок ограничен Комсомольским проспектом и улицами Ворошилова, Молодогвардейцев, Молдавской, Солнечной, Захаренко», — уточнили в МУП «ПОВВ».
Время включения воды не уточняется. Работы ведутся водоводе диаметром 300 мм.
