Собака находилась на водительском сиденье
Собака находилась на водительском сиденье Фото:

На Щелковском шоссе в Москве камеры вместо водителя зафиксировали за рулем белого автомобиля Kia корги. Собака значительно превышала скорость.

По данным telegram-канала «Москва сегодня», собака находилась на водительском сиденье и, судя по опубликованным фотографиям, именно она управляла транспортным средством в момент фиксации нарушения. Рядом с животным в салоне находился человек. Автомобиль двигался со скоростью 187 км/ч, что превышает разрешенную скорость на данном участке на 137 км/ч.

Рядом с животным в салоне находился человек
Рядом с животным в салоне находился человек
Фото:

