В Златоусте задержали за неповиновение полиции кандидата в депутаты

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
За неповиновение сотрудникам Госавтоинспекции Александра Абрамова доставили в суд
За неповиновение сотрудникам Госавтоинспекции Александра Абрамова доставили в суд Фото:

В Златоусте (Челябинска область) задержали кандидата в депутаты горсобрания и директора спортшколы № 1 имени Ишмуратовой Александра Абрамова за неповиновение полиции. Как URA.RU рассказали в пресс-службе отдела Госавтоинспекции Златоуста, документы переданы в суд.

«Вопрос о наказании будет решать городской суд. В настоящий момент нарушитель доставлен туда для участия в заседании», — сообщили URA.RU в Госавтоинспекции.

Некоторое время назад Абрамов получил предписание снять тонировку. Однако 2 сентября он вновь попался за рулем с пленкой на стеклах автомобиля. Водитель не выполнил законного требования сотрудников полиции, поэтому протокол составили по статье 19.3 КоАП за неповиновение. Наказание предусматривает штраф или арест.

Абрамов избирается в горсорание по избирательному округу № 12. Он является самовыдвиженцем. Спортшколу он возглавил осенью 2024 года. В округе соперниками Абрамова являются Александр Лузгин из «Единой России», Михаил Мимкин из ЛДПР, Евгений Чубриков из «Справедливой России», Тихон Аблаев из КПРФ, Эвелина Ковалева от «Новых людей, самовыдвиженцы Лев Алексеев и Сергей Болдырев. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Златоусте (Челябинска область) задержали кандидата в депутаты горсобрания и директора спортшколы № 1 имени Ишмуратовой Александра Абрамова за неповиновение полиции. Как URA.RU рассказали в пресс-службе отдела Госавтоинспекции Златоуста, документы переданы в суд. «Вопрос о наказании будет решать городской суд. В настоящий момент нарушитель доставлен туда для участия в заседании», — сообщили URA.RU в Госавтоинспекции. Некоторое время назад Абрамов получил предписание снять тонировку. Однако 2 сентября он вновь попался за рулем с пленкой на стеклах автомобиля. Водитель не выполнил законного требования сотрудников полиции, поэтому протокол составили по статье 19.3 КоАП за неповиновение. Наказание предусматривает штраф или арест. Абрамов избирается в горсорание по избирательному округу № 12. Он является самовыдвиженцем. Спортшколу он возглавил осенью 2024 года. В округе соперниками Абрамова являются Александр Лузгин из «Единой России», Михаил Мимкин из ЛДПР, Евгений Чубриков из «Справедливой России», Тихон Аблаев из КПРФ, Эвелина Ковалева от «Новых людей, самовыдвиженцы Лев Алексеев и Сергей Болдырев. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...