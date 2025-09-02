В Златоусте задержали за неповиновение полиции кандидата в депутаты

В Златоусте (Челябинска область) задержали кандидата в депутаты горсобрания и директора спортшколы № 1 имени Ишмуратовой Александра Абрамова за неповиновение полиции. Как URA.RU рассказали в пресс-службе отдела Госавтоинспекции Златоуста, документы переданы в суд.
«Вопрос о наказании будет решать городской суд. В настоящий момент нарушитель доставлен туда для участия в заседании», — сообщили URA.RU в Госавтоинспекции.
Некоторое время назад Абрамов получил предписание снять тонировку. Однако 2 сентября он вновь попался за рулем с пленкой на стеклах автомобиля. Водитель не выполнил законного требования сотрудников полиции, поэтому протокол составили по статье 19.3 КоАП за неповиновение. Наказание предусматривает штраф или арест.
Абрамов избирается в горсорание по избирательному округу № 12. Он является самовыдвиженцем. Спортшколу он возглавил осенью 2024 года. В округе соперниками Абрамова являются Александр Лузгин из «Единой России», Михаил Мимкин из ЛДПР, Евгений Чубриков из «Справедливой России», Тихон Аблаев из КПРФ, Эвелина Ковалева от «Новых людей, самовыдвиженцы Лев Алексеев и Сергей Болдырев.
