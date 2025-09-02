Россияне смогут выгоднее приобрести жилье

Кабинет министров ведет планомерную и комплексную работу, нацеленную на улучшение условий приобретения жилья для граждан России. Об этом рассказал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
«Правительство ведет системную работу, направленную на повышение качества жилья и, конечно, доступности для всех наших граждан», — передает слова Мишустина РИА Новости. Он сослался на указание главы государства, который относит жилье к числу фундаментальных основ жизни каждой семьи.
Мишустин подчеркнул, что это является одним из приоритетов для правительства. В рамках мероприятия глава кабмина предложил детально обсудить текущее состояние дел в этой сфере, а также проанализировать действующие меры господдержки, в частности, популярные ипотечные программы с льготными процентными ставками, среди которых была отдельно отмечена семейная ипотека.
