В Магнитогорске осудили директора ПВЗ Wildberries

Ленинский суд Магнитогорска (Челябинская область) вынес приговор в отношении директора пункта выдачи заказов (ПВЗ) Wildberries, обвиняемого в мошенничестве. Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона, он получил три года условно.
«Местный житель осужден по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Суд с учетом мнения государственного обвинителя назначил виновному наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком три года. Исковые требования потерпевшей стороны судом удовлетворены», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона.
В суде было установлено, что мужчина, являясь директором ПВЗ и имея доступ к системе, присваивал себе заказанные товары. При этом оформлял их как «отмену» или «возврат». То есть, на склад товары не возвращались. Таким образом он обогатился на сумму около 500 тысяч рублей.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!