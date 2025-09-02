В ДТП с автобусом на Мичуринском проспекте в Москве пострадали дети

В ДТП с автобусом в Москве пострадало пять человек
В ДТП с автобусом в Москве пострадало пять человек

На западе Москвы днем автомобиль Suzuki столкнулся с рейсовым автобусом маршрута №793, следовавшим по Мичуринскому проспекту в районе дома 25 Олимпийской деревни. В результате аварии пострадали пять пассажиров автобуса, среди них двое детей.

«Водитель автомобиля „Сузуки“ при перестроении совершил столкновение с попутно следовавшим рейсовым автобусом. В результате дорожной аварии три пассажира автобуса, в том числе двое детей получили травмы», — сообщил telegram-канал ГАИ Москвы. Сообщается, что автобус шел по 793 маршруту.

ДТП произошло в районе Мичуринского проспекта, Олимпийской деревни дом 25. Сотрудники Государственной инспекции безопасности дорожного движения выясняют подробности случившегося.

