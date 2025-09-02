Анонсировано расширение Евросоюза

Еврокомиссар Кос: Черногория может стать 28-й страной — членом ЕС к 2028 году
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Черногория может стать 28-й страной-участницей ЕС
Черногория может стать 28-й страной-участницей ЕС Фото:

Черногория может стать 28-й страной — членом Европейского союза к 2028 году, если все этапы переговоров завершатся в установленные сроки. Об этом заявила еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос на пресс-конференции в Копенгагене. По ее словам, технические переговоры между Евросоюзом и балканской страной планируется завершить уже к концу 2026 года.

«Черногория уже открыла все кластеры, поэтому мы завершаем процесс согласования, и с технической точки зрения реалистичной перспективой является завершение переговоров в конце следующего года, то есть в 2026 году», — сообщила Марта Кос. Она отметила, что процесс ратификации соглашения о присоединении обычно занимает от одного до двух лет. «В таком случае Черногория может стать 28-м государством-членом ЕС в 2028 году», — передает ее слова РИА «Новости».

В числе кандидатов на вступление также остаются Босния и Герцеговина, Северная Македония и Сербия. Кроме того, заявку на присоединение подало самопровозглашенное Косово.

По информации Европейской комиссии, получение статуса кандидата не гарантирует скорого вступления в ЕС: процесс может занять годы. Например, Турция официально считается кандидатом с 1999 года, а последней страной, присоединившейся к союзу, стала Хорватия — на это ушло почти десять лет переговоров и подготовки.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Черногория может стать 28-й страной — членом Европейского союза к 2028 году, если все этапы переговоров завершатся в установленные сроки. Об этом заявила еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос на пресс-конференции в Копенгагене. По ее словам, технические переговоры между Евросоюзом и балканской страной планируется завершить уже к концу 2026 года. «Черногория уже открыла все кластеры, поэтому мы завершаем процесс согласования, и с технической точки зрения реалистичной перспективой является завершение переговоров в конце следующего года, то есть в 2026 году», — сообщила Марта Кос. Она отметила, что процесс ратификации соглашения о присоединении обычно занимает от одного до двух лет. «В таком случае Черногория может стать 28-м государством-членом ЕС в 2028 году», — передает ее слова РИА «Новости». В числе кандидатов на вступление также остаются Босния и Герцеговина, Северная Македония и Сербия. Кроме того, заявку на присоединение подало самопровозглашенное Косово. По информации Европейской комиссии, получение статуса кандидата не гарантирует скорого вступления в ЕС: процесс может занять годы. Например, Турция официально считается кандидатом с 1999 года, а последней страной, присоединившейся к союзу, стала Хорватия — на это ушло почти десять лет переговоров и подготовки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...