Анонсировано расширение Евросоюза

Черногория может стать 28-й страной — членом Европейского союза к 2028 году, если все этапы переговоров завершатся в установленные сроки. Об этом заявила еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос на пресс-конференции в Копенгагене. По ее словам, технические переговоры между Евросоюзом и балканской страной планируется завершить уже к концу 2026 года.
«Черногория уже открыла все кластеры, поэтому мы завершаем процесс согласования, и с технической точки зрения реалистичной перспективой является завершение переговоров в конце следующего года, то есть в 2026 году», — сообщила Марта Кос. Она отметила, что процесс ратификации соглашения о присоединении обычно занимает от одного до двух лет. «В таком случае Черногория может стать 28-м государством-членом ЕС в 2028 году», — передает ее слова РИА «Новости».
В числе кандидатов на вступление также остаются Босния и Герцеговина, Северная Македония и Сербия. Кроме того, заявку на присоединение подало самопровозглашенное Косово.
По информации Европейской комиссии, получение статуса кандидата не гарантирует скорого вступления в ЕС: процесс может занять годы. Например, Турция официально считается кандидатом с 1999 года, а последней страной, присоединившейся к союзу, стала Хорватия — на это ушло почти десять лет переговоров и подготовки.
