ВСУ ударили по Белгородской области, есть пострадавшие

Гладков: в результате атаки ВСУ по Белгородской области ранено трое
ВСУ атаковали Белгородскую область три человека пострадали
ВСУ атаковали Белгородскую область три человека пострадали Фото:
Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили по Белгородской области. В результате артиллерийского обстрела в селе Новая Таволжанка Шебекинского округа пострадали три человека. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков

«Село Новая Таволжанка Шебекинского округа подверглось артобстрелу ВСУ. Пострадали три человека», — сообщил глава региона в своем telegram-канале. По данным властей, все пострадавшие были оперативно доставлены бойцами самообороны в центральную районную больницу Шебекино.

Гладков уточнил, что у одного из мужчин врачи диагностировали минно-взрывную травму и осколочное ранение плеча, а его супруга получила баротравму. Третий пострадавший получил минно-взрывную травму и слепое осколочное ранение бедра.

По уточненным данным, в результате обстрела повреждено остекление в двух частных домах. Информация о других последствиях атаки уточняется.

