ВСУ ударили по Белгородской области, есть пострадавшие

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили по Белгородской области. В результате артиллерийского обстрела в селе Новая Таволжанка Шебекинского округа пострадали три человека. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков
«Село Новая Таволжанка Шебекинского округа подверглось артобстрелу ВСУ. Пострадали три человека», — сообщил глава региона в своем telegram-канале. По данным властей, все пострадавшие были оперативно доставлены бойцами самообороны в центральную районную больницу Шебекино.
Гладков уточнил, что у одного из мужчин врачи диагностировали минно-взрывную травму и осколочное ранение плеча, а его супруга получила баротравму. Третий пострадавший получил минно-взрывную травму и слепое осколочное ранение бедра.
По уточненным данным, в результате обстрела повреждено остекление в двух частных домах. Информация о других последствиях атаки уточняется.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.