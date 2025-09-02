Трамп честно признался, почему хочет остановить конфликт на Украине

Американский лидер Дональд Трамп признался, что считает своим долгом остановить конфликт на Украине. Об этом он рассказал в интервью журналисту Скотту Дженнингсу.
«Если я могу помочь остановить украинский конфликт, то, думаю, что у меня есть обязательство это сделать», — сказал Трамп. Он выразил сожаление из-за того, что в ходе боев погибают люди. Трансляция шла на странице Дженнингса в соцсети X.
Ранее сообщалось, что Трамп может возложить ответственность за отсутствие прогресса в урегулировании украинского конфликта на Европу. Он считает, что Киев подталкивают к продолжению противостояния с Россией европейские союзники, передает RT.
