02 сентября 2025

Трамп честно признался, почему хочет остановить конфликт на Украине

Трамп: у меня есть обязательство остановить конфликт на Украине
Трамп хочет прекратить конфликт на Украине
Трамп хочет прекратить конфликт на Украине

Американский лидер Дональд Трамп признался, что считает своим долгом остановить конфликт на Украине. Об этом он рассказал в интервью журналисту Скотту Дженнингсу.

«Если я могу помочь остановить украинский конфликт, то, думаю, что у меня есть обязательство это сделать», — сказал Трамп. Он выразил сожаление из-за того, что в ходе боев погибают люди. Трансляция шла на странице Дженнингса в соцсети X.

Ранее сообщалось, что Трамп может возложить ответственность за отсутствие прогресса в урегулировании украинского конфликта на Европу. Он считает, что Киев подталкивают к продолжению противостояния с Россией европейские союзники, передает RT.

