02 сентября 2025

Трамп заявил о планах сменить позицию по Украине

Трамп собирается поменять позицию по украинскому конфликту
Трамп собирается поменять позицию по украинскому конфликту

Президент США Дональд Трамп заявил, что Америка может поменять подход к урегулированию конфликта на Украине. Это произойдет, если не будет прогресса в достижении мира. Об этом американский лидер сообщил журналистам в Белом доме.

«У меня в действительности была очень хорошая встреча с президентом России Владимиром Путиным пару недель назад на Аляске. Посмотрим, приведет ли она к чему-то. Если нет, то мы займем иную позицию», — рассказал Трамп представителям прессы.

Ранее Трамп признался, что считает своим долгом остановить конфликт на Украине. Он выразил сожаление из-за того, что в ходе боев погибают люди.

