Подозреваемого в подрыве «Северных потоков» Кузнецова хотят выдать Германии

Взрывы на «Северных потоках» произошли в 2022 году
В Италии апелляционный суд Болоньи рассмотрит вопрос о выдаче Германии украинца Сергея Кузнецова, которого подозревают в подрыве газопроводов «Северные потоки». Об этом рассказал его адвокат.

«Предстоящее слушание в суде технически подходит для принятия решения об экстрадиции в Германию Кузнецова по запросу местной прокуратуры», — передает РИА Новости слова защитника. Украинца арестовали итальянские полицейские 21 августа.

По данным следствия, в составе небольшой группы Кузнецов отплыл от берегов Германии на яхте и установил бомбы на «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2». Сам подозреваемый говорит, что на момент взрывов в 2022 году служил в ВСУ командиром. Прежде, чем уволиться со службы, он успел поработать и в Службе безопасности Украины (СБУ). Европейские следователи проверяют его причастность не только к подрыву российского газопровода, но и мальтийского корабля. Кроме того, стало известно, что мужчина владеет компанией «СПМ-ІНВЕСТ», зарегистрированной на украинской территории. 

