02 сентября 2025

В ХМАО ветеран Великой Отечественной войны отметила свое 95-летие. Фото

95-летний юбилей 2 сентября отметила ветеран Великой Отечественной войны и труженица тыла Раиса Свешникова. С круглой датой жительницу Излучинска (ХМАО) поздравила мэрия Нижневартовского района.

«95-летний юбилей встретила ветеран Великой Отечественной войны и труженица тыла Раиса Алексеевна Свешникова. Ее поздравили глава Нижневартовского района, представители администрации Излучинска и волонтеры», — сообщается в telegram-канале мэрии района.

В годы войны будучи ребенком ветеран работала в колхозе наравне со взрослыми. Позже трудилась на торфоразработках и в шахтах Донбасса. Глава Нижневартовского района Борис Саломатин также присоединился к поздравлению Раисы Алексеевны.

