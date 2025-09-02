95-летний юбилей 2 сентября отметила ветеран Великой Отечественной войны и труженица тыла Раиса Свешникова. С круглой датой жительницу Излучинска (ХМАО) поздравила мэрия Нижневартовского района.
«95-летний юбилей встретила ветеран Великой Отечественной войны и труженица тыла Раиса Алексеевна Свешникова. Ее поздравили глава Нижневартовского района, представители администрации Излучинска и волонтеры», — сообщается в telegram-канале мэрии района.
В годы войны будучи ребенком ветеран работала в колхозе наравне со взрослыми. Позже трудилась на торфоразработках и в шахтах Донбасса. Глава Нижневартовского района Борис Саломатин также присоединился к поздравлению Раисы Алексеевны.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!