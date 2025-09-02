В Челябинске жители раскупили билеты на концерт автора хита «Венера-Юпитер» Вани Дмитриенко, который состоится 18 сентября в Конгресс-холле Центра международной торговли. На официальном сайте артиста отмечен статус полной распродажи.
«Sold Out», — написано на сайте Вани Дмитриенко в анонсе тура возле города Челябинск. На сайте конгресс-холла указано, что зал для концертов вмещает до 1900 человек.
По данным сайта kassir.ru, все билеты на балконах, трибунах, танцполе и фан-зоне распроданы. В наличии остались только 23 билета категории Meet & Greet. Уточняется, что VIP-тикеты стоимостью от 10 000 рублей включают ранний вход, встречу с артистом, автограф и фото, но не дают права прохода на сам концерт.
Дмитриенко является лауреатом рейтинга Forbes «30 до 30». Он стал известен после выхода трека «Венера-Юпитер» в 2020 году. Весной 2025 года появились слухи, что певец начал отношения с 16-летней Анной Пересильд, дочерью актрисы Юлии Пересильд, которая играла в сериале «Слово пацана». Пара неоднократно появлялась на публике вместе, включая церемонии премии VOICE и ТЭФИ.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!