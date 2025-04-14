Сыгравшая в «Слове пацана» дочь Пересильд не скрыла свой роман с певцом

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Девушка прославилась после съемок сериала «Слово пацана»
Девушка прославилась после съемок сериала «Слово пацана» Фото:

Снявшаяся в сериале «Слово пацана» Анна Пересильд, дочь известной актрисы Юлии Пересильд, появилась на публике со своим молодым человеком. На премию журнала VOICE девушка пришла под руку с певцом Ваней Дмитриенко, подогревая тем самым слухи о своем романе. Об этом сообщает telegram-канал Starhit.ru

«Анна Пересильд с Ваней Дмитриенко подогревают слухи о своем романе на премии журнала VOICE. Актриса и певец за ручку пришли на церемонию», — сообщает канал, в котором опубликовано видео, как пара идет фотографироваться.

Мать Анны имела сложные и часто обсуждаемые романы, включая длительные отношения с режиссером Алексеем Учителем, от которого у нее двое детей. Недавно Юлия Пересильд официально объявила о расставании с актером Михаилом Тройником, с которым она встречалась три года.

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Снявшаяся в сериале «Слово пацана» Анна Пересильд, дочь известной актрисы Юлии Пересильд, появилась на публике со своим молодым человеком. На премию журнала VOICE девушка пришла под руку с певцом Ваней Дмитриенко, подогревая тем самым слухи о своем романе. Об этом сообщает telegram-канал Starhit.ru «Анна Пересильд с Ваней Дмитриенко подогревают слухи о своем романе на премии журнала VOICE. Актриса и певец за ручку пришли на церемонию», — сообщает канал, в котором опубликовано видео, как пара идет фотографироваться. Мать Анны имела сложные и часто обсуждаемые романы, включая длительные отношения с режиссером Алексеем Учителем, от которого у нее двое детей. Недавно Юлия Пересильд официально объявила о расставании с актером Михаилом Тройником, с которым она встречалась три года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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