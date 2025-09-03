В Великобритании раскрыли, какое послание Путин оставил Западу в Китае

Встреча президента России Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпином и лидером КНДР Ким Чен Ыном на параде Победы в Китае стала мощным посланием Западу, демонстрирующим единство стран. Об этом сообщает издание The Guardian.
«По мнению аналитиков, именно беспрецедентный кадр, на котором трое мужчин беседуют и пожимают друг другу руки, проходя по красной дорожке, стал сигналом неповиновения Западу», — пишут авторы статьи. Такое действие привлекло внимание на фоне торговых пошлин и непредсказуемой политики президента США Дональда Трампа, которая обостряет отношения как с союзниками, так и с противниками. Уточняется, что встреча лидеров подчеркивает стремление Китая, России и КНДР укреплять альянс в противовес западному влиянию.
На площади Тяньаньмэнь в Пекине утром 3 сентября состоялся масштабный военный парад, посвященный 80-й годовщине Победы в Войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и окончания Второй мировой войны, которую в Китае называют Мировой антифашистской войной. Мероприятие, начавшееся с 80 артиллерийских залпов, прошло под руководством председателя КНР Си Цзиньпина в присутствии президента России Владимира Путина, лидера КНДР Ким Чен Ына и глав еще 24 государств. Парад стал не только демонстрацией военной мощи Народно-освободительной армии Китая (НОАК), но и актом памяти о миллионах жертв войны.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.