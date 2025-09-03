Мощный сигнал Западу: как мировые СМИ описывают парад в Пекине с участием Путина

На площади Тяньаньмэнь в Пекине прошел масштабный военный парад, посвященный 80-й годовщине Победы в Войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и окончания Второй мировой войны. Мероприятие, на котором присутствовали председатель КНР Си Цзиньпин, президент России Владимир Путин, лидер КНДР Ким Чен Ын и главы еще 24 государств, привлекло внимание мировых СМИ. Издания, такие как New York Times, Times of India, The Guardian, The Telegraph, CNN, The Wall Street Journal (WSJ) и The Washington Post (WP), отметили военную мощь Китая, символизм события, усиленный присутствием Путина и Ким Чен Ына. Подробнее — в материале URA.RU.
Военная мощь и новые технологии
Мировые СМИ уделили особое внимание демонстрации передовой военной техники Китая. New York Times назвала парад «самой амбициозной демонстрацией силы и дипломатического влияния Китая за многие годы», выделив участие истребителей, танков и новейших вооружений, включая стратегическую межконтинентальную баллистическую ракету DF-5C и шесть новых противовоздушных ракет (HQ-19, HQ-12, HQ-29).
The Washington Post подчеркнула показ гиперзвуковых ракет, способных нести ядерный заряд, а также беспилотных платформ — наземных, морских и воздушных, которые усиливают возможности Китая по сдерживанию США и проецированию силы за пределами региона. The Wall Street Journal охарактеризовала парад как «роскошное зрелище», демонстрирующее «растущую военную мощь» Китая и его амбиции стать лидером нового мирового порядка. CNN особо отметила идеальный церемониальный шаг китайских солдат, подчеркивая дисциплину и масштабность мероприятия.
Дипломатический сигнал и присутствие лидеров
Присутствие Владимира Путина и Ким Чен Ына на трибуне рядом с Си Цзиньпином стало ключевым образом парада для западных СМИ. CNN назвала это «беспрецедентным проявлением солидарности» лидеров Китая, России и КНДР. The Guardian акцентировала внимание на фотографии, где три лидера шли вместе к трибуне, назвав ее «сенсационной» и отметив, что она транслировалась на больших экранах в Пекине.
Times of India выделила присутствие около двух десятков иностранных лидеров, включая Путина, Ким Чен Ына и президента Ирана Масуда Пезешкиана, как стремление укрепить связи с Пекином на фоне торговых напряжений с США. The Wall Street Journal интерпретировала парад как «предостережение США и Европе», подчеркивая, что Си Цзиньпин использует мероприятие для продвижения своего видения нового мирового порядка. The Washington Post добавила, что Китай демонстрирует готовность бросить вызов мировому лидерству США, представляя себя как альтернативу западной гегемонии.
Символизм и историческая память
СМИ отметили глубокий символизм парада. New York Times указала на портрет Мао Цзэдуна над Вратами Небесного Спокойствия и присутствие высокопоставленных китайских чиновников, подчеркивая связь прошлого и настоящего. The Washington Post процитировала речь Си Цзиньпина, в которой он заявил: «Великое возрождение китайской нации не остановить!» — интерпретировав ее как призыв к национальной гордости и демонстрацию мощи Коммунистической партии Китая.
The Telegraph отметил «теплое приветствие» Си Цзиньпина иностранным гостям, подчеркивая дипломатическую значимость события. Завершение парада выпуском 80 тысяч голубей мира и разноцветных шаров, по данным Times of India, символизировало стремление Китая к миру и процветанию, но в контексте его собственных условий.
Реакция Трампа и обвинения в слабости
Комментарий президента США Дональда Трампа в Truth Social вызвал споры. Как процитировали WSJ и WP, он поздравил Си Цзиньпина с праздником, но добавил: «Пожалуйста, передайте мои самые теплые приветствия Владимиру Путину и Ким Чен Ыну, пока вы готовите заговор против Соединенных Штатов Америки».
Le Figaro обвинила Трампа в слабости, утверждая, что его политика «Америка прежде всего» и торговые войны ослабили альянсы США, позволив Си Цзиньпину представить Пекин как хранителя нового международного порядка. WP отметила, что Си в своей речи не упомянул США.
Геополитический контекст
Мировые СМИ подчеркивают, что парад стал не только чествованием Победы, но и заявлением о глобальных амбициях Китая. Reuters назвало мероприятие собранием лидеров «Оси потрясений» — Китая, России, КНДР и Ирана, вызвав обеспокоенность Запада. WP процитировала Дэниела Рассела, экс-сотрудника Госдепартамента, который отметил, что парад направлен на пробуждение национальной гордости и укрепление образа Коммунистической партии как защитника суверенитета.
Le Figaro подчеркнула, что в условиях ослабления западных альянсов из-за политики Трампа Китай использует парад для продвижения многополярного мира. Парад на Тяньаньмэнь, по мнению СМИ, стал мощным сигналом о готовности Китая бросить вызов США, опираясь на военную мощь и дипломатические связи с Россией и другими странами.
