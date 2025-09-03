Президент Украины Владимир Зеленский серьезно зависит от неких препаратов, что делает его заявления неадекватными и непригодными для ориентации в международной политике. Об этом заявила о фициальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Если вы говорите про Украину как позицию Зеленского, я бы все-таки отделяла ее. Потому что, действительно, это ни для кого уже не является секретом, что он серьезно зависим от каких-то препаратов и сколько примет, видимо, такова у него и риторика», — заявила Захарова в интервью ТАСС. По ее словам, поведение Зеленского и его публичные выступления свидетельствуют о зависимости, которая влияет на содержание его заявлений. Она добавила, что «позиция Зеленского зависит от дозы», что делает его риторику спорадической и малоадекватной.
Захарова охарактеризовала ситуацию на Украине как «агонию режима», которая, по ее мнению, усугубляется поставками западных вооружений. «Чем больше будет поставок вооружений на Украину, тем страшнее будет эта агония», — отметила она. По ее словам, заявления Зеленского продиктованы стремлением сохранить личную власть, а не интересами страны. Она подчеркнула, что лидеры, которых Запад привёл к власти на Украине, «не видели Украину», а заботились лишь о личном обогащении, самолюбовании или их комбинации.
Мария Захарова неоднократно выступала с критикой в адрес Владимира Зеленского. В частности, в августе 2025 года официальный представитель МИД РФ заявила, что заявления украинского лидера не вызывают доверия и не могут восприниматься всерьез. «Кто станет прислушиваться к наркоману [Зеленскому], которого передают из рук в руки в так называемой „коалиции желающих“?» — отметила дипломат, комментируя высказывания Зеленского о том, что президент России Владимир Путин якобы намерен обмануть на переговорах в Аляске своего американского визави Дональда Трампа.
