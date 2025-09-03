Bloomberg: «Сила Сибири-2» сорвет амбициозные планы США

Расширение поставок российского газа в Китай, включая будущий трубопровод «Сила Сибири — 2», способно изменить расстановку сил на мировом рынке сжиженного природного газа (СПГ) и осложнить планы США стать ведущим поставщиком энергоресурсов. Об этом сообщает агентство Bloomberg.
«Учитывая, что Китай является крупнейшим импортером СПГ, это (расширение поставок российского газа) поставит рынок сжиженного газа с ног на голову. Это крайне негативный фактор для проектов в области СПГ, которые сейчас обсуждаются», — приводит Bloomberg мнение аналитиков Bernstein.
По данным агентства, после возвращения в Белый дом президент Дональд Трамп обещал установить гегемонию США на мировом энергетическом рынке, однако с тех пор ситуация изменилась в пользу Китая, крупнейшего импортера энергоносителей. По оценкам Bloomberg, Россия сможет поставлять в Китай газ, эквивалентный более чем 40 млн тонн СПГ в год, что составляет более половины китайского импорта СПГ в 2024 году.
Уже сейчас на фоне торгового конфликта с США Китай не закупает американский СПГ. Аналитики рассматривают расширение поставок российского газа как негативный фактор для американских проектов в области СПГ, подчеркивая, что российский газ может покрывать до 20% потребностей Китая к 2030 году. По словам экспертов, новые газовые соглашения России и Китая были объявлены на фоне торгового спора между Пекином и Вашингтоном, что может быть сигналом о снижении интереса Китая к американскому топливу.
Ранее глава «Газпрома» Алексей Миллер объявил о подписании меморандума о строительстве газопровода «Сила Сибири — 2», по которому поставки будут дешевле, чем для Европы. Проект получил статус самого крупного и капиталоемкого в газовой отрасли. По данным Bloomberg, соглашение о строительстве газопровода стало дипломатической победой президента РФ Владимира Путина, передает 360.ru.
