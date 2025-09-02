РФ, Монголия и КНР подписали газовый меморандум: что известно о строительстве газопровода «Сила Сибири — 2»

Российская корпорация «Газпром» заключила юридически обязывающий меморандум о реализации с Китаем проекта газопровода «Сила Сибири — 2» и его транзитного коридора «Союз Восток» через территорию Монголии. Глава компании Алексей Миллер сообщил об этом в ходе визита в Пекин и трехсторонних переговоров лидеров РФ, КНР и Монголии — Владимира Путина, Си Цзиньпина и Ухнаагийна Хурэлсуха.
Новый газопровод обеспечит поставки до 50 млрд кубометров природного газа ежегодно в Китай. Ожидается, что импорт будет осуществляться в течение 30 лет. «Сила Сибири — 2» охватывает более протяженный маршрут и ориентирован на месторождения Западной Сибири, при этом первый трубопровод использует ресурсы Восточной Сибири. Что известно о газопроводах — в материале URA.RU.
Главные заявления о строительстве газопроводов
По словам Миллера, с Китайской национальной нефтегазовой корпорацией (КННК, CNPC) дополнительно достигнута договоренность о расширении объемов экспорта по уже действующему маршруту «Сила Сибири» с нынешних 38 до 44 млрд кубометров газа в год. Кроме того, еще одни договоренности предусматривают увеличение объемов поставок газа по проекту «Дальневосточный маршрут» с ранее согласованных 10 млрд кубометров до 12 млрд кубометров. Соответствующие меморандумы были подписаны в ходе трехсторонней встречи президентов.
Переговорный процесс по проекту «Сила Сибири — 2» ведется с 2020 года. Аналитики ранее заявляли, что основным препятствием для начала строительства объекта было согласование стоимости поставляемого газа для КНР. Реализация газопровода рассматривается как стратегически важный шаг в развитии энергетического сотрудничества в Азиатском регионе на фоне перенаправления российского экспорта энергоресурсов на восточные рынки.
«Вы знаете, такой проект не мог предполагать быстрых решений. Он будет самым крупным, самым масштабным и самым капиталоемким газовым проектом в мире», — добавил Алексей Миллер.
Что такое «Сила Сибири — 2» и чем отличается от первого проекта
«Сила Сибири — 2» — это проектируемый магистральный трубопровод, который должен связать газовые месторождения Западной Сибири с Китаем через территорию Монголии. Проект существенно отличается от своего предшественника — газопровода «Сила Сибири». Основные различия заключаются в следующим:
- Маршруты поставок: газ по «Силе Сибири» проходит через Якутию и Иркутскую область, далее он попадает в Амурскую область и потом в Китай. По "Силе Сибири — 2" маршрут подразумевает поставки по маршруту Ямал - Монголия - КНР.
- Протяженность: у «Сил Сибири» протяженность маршрута составляет около трех тысяч километров по России (всего более пяти тысяч километров). При этом у второго по счету проекта — около 2,7 тысяч километров по РФ (всего около 6,7 тысяч).
- Мощность: у первого проекта — 38 млрд кубометров метров в год, у второго — 50 млрд кубометров метров ежегодно.
- Ресурсная база: «Сила Сибири» — Чаядинское (Якутия) и Ковыктинское (Иркутская область) месторождения. А у «Сила Сибири — 2» — месторождения Бованенково и Харасавей (Ямал).
- Дата запуска: первый проект запустили 2 декабря 2019 года, второй — по оценке Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ), старт планировался в 2033 году.
Технические характеристики
Пропускная способность газопровода «Сила Сибири — 2» достигнет 50 млрд кубических метров газа в год — это превосходит аналогичный показатель у первого газопровода. В качестве источников сырья для экспорта в Китай будут задействованы месторождения Бованенково и Харасавей на Ямале. Согласно результатам технико-экономического обоснования, протяженность участка трубопровода, проходящего по территории Монголии, составит 962,9 километра. Общая длина газопровода — около 6,7 тысяч километров, из которых 2,7 тысячи километров пролегают по территории России и более 960 — по Монголии. Диаметр труб будет равен 1 400 миллиметрам, а также планируется возведение пяти компрессорных станций.
Маршрут газопровода
Маршрут «Силы Сибири — 2» начинается на Ямале, проходит через Западную Сибирь, Красноярский край и Иркутскую область, Монголию и достигает Синьцзян-Уйгурского автономного района в Китае. Там газопровод может быть соединен с трубопроводом «Запад — Восток» для доставки газа до Шанхая. Трасса «Силы Сибири — 2» пройдет через шесть аймаков (регионов) и 22 населенных пункта Монголии. Глава администрации правительства станы Ням-Осорын Учрал сообщил, что монгольский участок, получивший название «Союз Восток», пройдет под землей.
Стадия реализации проекта
Инициатива по строительству газопровода, который должен соединить газовые месторождения Западной Сибири с Китаем, начала рассматриваться еще во второй половине 2000-х годов под рабочим названием «Алтай». Однако развитие этого проекта было приостановлено на неопределенное время. В ходе саммита организации Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), состоявшегося в Пекине в ноябре 2014 года, помимо соглашения, заключенного в мае того же года о поставках российского газа в Китай по восточному маршруту «Сила Сибири», был подписан меморандум и рамочное соглашение. Эти документы предусматривают почти двукратное увеличение объемов поставок газа в КНР благодаря использованию западного маршрута «Алтай».
К переговорам о возможном создании новой газовой магистрали стороны вернулись лишь в 2020 году — после запуска газопровода «Сила Сибири». Сейчас по реализации проекта «Сила Сибири — 2» подписаны соответствующе меморандумы. Компания «Газпром» приступила к проектированию пять лет назад, а в 2022 году был одобрен технико-экономический обоснованный вариант маршрута, проходящий через Монголию.
В марте 2023 года Владимир Путин сообщил о достижении договоренностей по большинству ключевых параметров соглашения о строительстве газопровода. Однако официального подтверждения этих планов со стороны Пекина на тот момент получено не было. Позднее вице-премьер Александр Новак сообщил, что «Газпрому» поручено детально проработать данный проект и подготовить его к подписанию. В мае того же года издание The Financial Times сообщило, что КНР затягивает переговорный процесс, стремясь получить более выгодные для себя условия. В январе следующего года премьер-министр Монголии Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ отметил, что согласование проекта между российской и китайской сторонами продолжается. Летом 2024 года издание отмечало, что Москва не удовлетворена предлагаемой Пекином ценой на газ.
Примерная стоимость строительства
По данным ряда интернет-ресурсов, предварительная стоимость проекта составляет по различным оценкам 10—13,6 млрд долларов США. В переводе на рубли — около 1,094 трлн рублей.
При этом, по словам эксперта по энергетике, главреда telegram-канала «Родионов» Кирила Родионова, строительство «Силы Сибири — 2» вряд ли будет дешевле 1,1 трлн рублей. "Госкорпорация «Газпром» исторически не привыкла экономить на строительстве газопроводов, и сметы из проекта в проект растут. Поэтому 1,1 трлн рублей — нижняя граница стоимости проекта", — отметил он.
Экономическое значение и перспективы
В связи с сокращением поставок российского газа в Европу из-за санкций и ухудшения отношений с государствами Евросоюза проект «Сила Сибири — 2» рассматривается в качестве инструмента для переориентации экспорта энергоресурсов на азиатские рынки. Как отмечал в сентябре 2022 года вице-премьер Александр Новак, данный проект станет альтернативой «Северному потоку-2».
Ожидается, что после запуска нового газопровода доля российского газа в структуре импорта КНР может увеличиться с нынешних 5 до 20% к началу следующего десятилетия. Помимо этого, реализация проекта способна способствовать ускорению газификации территорий Красноярского края и Иркутской области — по ним предполагается прохождение трубопровода. КНР, в свою очередь, рассчитывает уменьшить зависимость от поставок сжиженного природного газа из Австралии и Катара.
Вместе с тем, эксперты Международного энергетического агентства (МЭА) в своем ежегодном докладе World Energy Outlook (WEO 2024) выразили сомнения относительно перспектив проекта. Они сослались на наличие достаточного объема предложения для удовлетворения спроса на газ в Китае при любом сценарии развития событий. В соответствии с базовым прогнозом агентства, максимальный объем экспорта российского газа в Китай к 2050 году может достичь лишь 60 млрд кубометров в год.
Почему «Сила Сибири — 2» подверглась критике
Проект считается масштабным, однако в нем присутствуют определенные уязвимости, на которые обращают внимание специалисты. По мнению директора по исследованиям Института энергетики и финансов Алексея Белогорьева, реализация газопровода сопряжена с существенными рисками. Получение прибыли от экспорта газа в Китай осложняется отсутствием альтернативных рынков сбыта и зависимостью от единственного покупателя. В случае, если российский газовый экспорт окажется полностью ориентирован на Пекин, существует вероятность пересмотра условий уже заключенных долгосрочных соглашений по инициативе китайской стороны.
Еще один важный фактор — ценовая политика. Хотя точная стоимость газа, который планируется поставлять в КНР по будущему газопроводу, пока неизвестна, можно предположить, что она окажется ниже цены российского газа, экспортировавшегося ранее в Европу. В то же время руководитель аналитического отдела компании «ива-партнерс» Дмитрий Александров полагает, что даже при относительно низких ценах и частичной загрузке строительство газопровода может быть оправдано для России. Даже если проект будет лишь окупаться без получения значительной прибыли, он обеспечит потенциал для дальнейшего увеличения экспорта энергоресурсов в азиатском направлении и создаст возможности для наращивания поставок в Китай при наличии соответствующего спроса.
Создание в будущем «Силы Сибири — 3»
Ввод в эксплуатацию дальневосточного маршрута «Сила Сибири — 3» намечен на 2027 год. Новый газопровод протянется от шельфовых месторождений Сахалина до Хабаровска и Владивостока, а его проектная пропускная способность составит 10 млрд кубических метров газа в год. Весной 2024 года уже стартовали работы по интеграции магистрали «Сахалин — Хабаровск — Владивосток» с трубопроводом «Сила Сибири».
Что известно о транзитном газопроводе «Союз Восток»
Монголия официально согласовала реализацию проекта транзитного коридора «Союз Восток» — он станет продолжением «Силы Сибири — 2» и обеспечит новый маршрут для транспортировки российского газа в Китай. Министр энергетики РФ Сергей Цивилев подчеркнул, что строительство газопровода придаст значительный импульс развитию российско-монгольских отношений. Кроме поставок газа в Пекин, рассматривается также вариант обеспечения голубым топливом самого Улан-Батора, что будет способствовать укреплению его энергетической безопасности.
Китайский рынок остается в приоритете
Несмотря на предположения, появляющиеся в западных СМИ, Китай по-прежнему рассматривается Москвой в качестве основного партнера в сфере энергетики. Российский природный газ уже занимает важное место в энергобалансе Пекина, и между сторонами продолжаются переговоры по новым проектам. КНР традиционно придерживается жесткой позиции по вопросам ценообразования и условий поставок, что является обыденной практикой для крупных энергетических контрактов. В то же время РФ отмечает, что долгосрочное сотрудничество имеет стратегическую выгоду для всех участников процесса.
Экономический эффект и энергетическая устойчивость
Проект «Союз Восток» не только способствует укреплению позиций России как одного из ведущих поставщиков энергоресурсов, но и формирует ключевой инфраструктурный коридор для стабильных поставок газа на азиатский рынок. Для Монголии реализация данного проекта открывает новые перспективы: создание рабочих мест, развитие инфраструктуры и получение доступа к экологически чистому энергоресурсу. Москва, в свою очередь, получает еще один стабильный экспортный маршрут.
Дальнейшие шаги по проекту
После официального одобрения со стороны Улан-Батора следующим этапом станут окончательные переговоры с Китаем. РФ располагает необходимыми ресурсами и технологической базой для воплощения этого проекта, а интерес Пекина к гарантированным долгосрочным поставкам газа остается высоким. Таким образом, согласование Россией проекта Монголией стало значимым этапом на пути создания нового энергетического маршрута в Азию. Коммерческие условия по проекту продолжат обсуждаться на будущих переговорах.
