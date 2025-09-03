Российский лидер Владимир Путин заявил, что готов встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским, если тот прилетит в Москву. Слова главы российского государства передает корреспондент URA.RU Екатерина Лазарева, которая в данный момент находится в Пекине на месте событий.
«Если Зеленский готов — пусть приезжает в Москву. Такая встреча состоится», — сказал Путин в ходе пресс-конференции журналистам по итогам поездки в КНР. Его слова передает корреспондент URA.RU с места событий.
Российский лидер также добавил, что никогда не исключал встречи с президентом Украины. Однако Путин поставил под вопрос целесообразность такого события. По его словам, он сообщил главе Белого дома Дональду Трампу о факте возможной встречи с президентом Украины. Глава российского государства заметил, что Зеленский не является легитимным президентом Украины, поскольку срок его полномочий истек.
Путин с 31 августа по 3 сентября находится с рабочим визитом в Китае. Президент России принял участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества, в рамках которого провел ряд двусторонних встреч. Позднее в Пекине состоялись трехсторонние переговоры с участием России, Китая и Монголии. Кроме того, прошли отдельные переговоры между Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином.
