Какие нефтяные компании стали победителями конкурса «Черное золото Югры»

В Югре подвели итоги ежегодного конкурса «Черное золото Югры», приуроченного ко Дню работников нефтяной и газовой промышленности. Губернатор Руслан Кухарук вручил награды ведущим предприятиям и сотрудникам отрасли.
Компания года
Главный приз конкурса — кубок и диплом победителя в номинации «Компания года Ханты-Мансийского автономного округа — Югры» по итогам 2024 года — получил «Сургутнефтегаз». Победитель определялся по совокупности производственных, социальных и инновационных показателей.
Лидеры отрасли
В номинации «За социально-экономическое партнерство среди предприятий с годовым объемом добычи до 5 миллионов тонн нефти» победителем стала компания «ЛУКОЙЛ-АИК».В аналогичной категории среди компаний с добычей свыше 5 миллионов тонн нефти дипломом первой степени достался «Газпромнефть — Хантос».
«Самым динамично развивающимся предприятием с годовым объемом добычи до 5 миллионов тонн нефти» стал Ханты-Мансийский филиал нефтегазовой компании «РуссНефть». В этой же номинации среди крупных предприятий победа досталась «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь».
В номинации «За сотрудничество с коренным населением» лидером стал «Сургутнефтегаз». Первое место «За эффективность работы с недрами» присуждено «Газпромнефть-Хантос».»Лучшим работодателем нефтегазового комплекса» стал «Славнефть-Мегионнефтегаз».
