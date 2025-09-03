03 сентября 2025

Какие нефтяные компании стали победителями конкурса «Черное золото Югры»

В ХМАО определили победителей конкурса «Черное золото Югры»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В преддверии профессионального праздника в ХМАО чествовали нефтяников
В преддверии профессионального праздника в ХМАО чествовали нефтяников Фото:

В Югре подвели итоги ежегодного конкурса «Черное золото Югры», приуроченного ко Дню работников нефтяной и газовой промышленности. Губернатор Руслан Кухарук вручил награды ведущим предприятиям и сотрудникам отрасли.

Компания года

Главный приз конкурса — кубок и диплом победителя в номинации «Компания года Ханты-Мансийского автономного округа — Югры» по итогам 2024 года — получил «Сургутнефтегаз». Победитель определялся по совокупности производственных, социальных и инновационных показателей.

Лидеры отрасли

В номинации «За социально-экономическое партнерство среди предприятий с годовым объемом добычи до 5 миллионов тонн нефти» победителем стала компания «ЛУКОЙЛ-АИК».В аналогичной категории среди компаний с добычей свыше 5 миллионов тонн нефти дипломом первой степени достался «Газпромнефть — Хантос».

«Самым динамично развивающимся предприятием с годовым объемом добычи до 5 миллионов тонн нефти» стал Ханты-Мансийский филиал нефтегазовой компании «РуссНефть». В этой же номинации среди крупных предприятий победа досталась «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь».

В номинации «За сотрудничество с коренным населением» лидером стал «Сургутнефтегаз». Первое место «За эффективность работы с недрами» присуждено «Газпромнефть-Хантос».»Лучшим работодателем нефтегазового комплекса» стал «Славнефть-Мегионнефтегаз».

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Югре подвели итоги ежегодного конкурса «Черное золото Югры», приуроченного ко Дню работников нефтяной и газовой промышленности. Губернатор Руслан Кухарук вручил награды ведущим предприятиям и сотрудникам отрасли. Компания года Главный приз конкурса — кубок и диплом победителя в номинации «Компания года Ханты-Мансийского автономного округа — Югры» по итогам 2024 года — получил «Сургутнефтегаз». Победитель определялся по совокупности производственных, социальных и инновационных показателей. Лидеры отрасли В номинации «За социально-экономическое партнерство среди предприятий с годовым объемом добычи до 5 миллионов тонн нефти» победителем стала компания «ЛУКОЙЛ-АИК».В аналогичной категории среди компаний с добычей свыше 5 миллионов тонн нефти дипломом первой степени достался «Газпромнефть — Хантос». «Самым динамично развивающимся предприятием с годовым объемом добычи до 5 миллионов тонн нефти» стал Ханты-Мансийский филиал нефтегазовой компании «РуссНефть». В этой же номинации среди крупных предприятий победа досталась «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь». В номинации «За сотрудничество с коренным населением» лидером стал «Сургутнефтегаз». Первое место «За эффективность работы с недрами» присуждено «Газпромнефть-Хантос».»Лучшим работодателем нефтегазового комплекса» стал «Славнефть-Мегионнефтегаз».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...