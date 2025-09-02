В ХМАО выбрали лучшую нефтяную компанию

Гендиректор «Сургутнефтегаза» Владимир Богданов получил главную награду конкурса «Черное золото Югры»
Гендиректор «Сургутнефтегаза» Владимир Богданов получил главную награду конкурса «Черное золото Югры» Фото:

В Ханты-Мансийске объявили победителей престижного нефтегазового конкурса «Черное золото Югры». Третий год подряд нефтяной компанией года в ХМАО стал «Сургутнефтегаз». Губернатор ХМАО Руслан Кухарук вручил кубок победителя гендиректору компании Владимиру Богданову, сообщил корреспондент URA.RU с места событий.

«Это большая честь для нас. Поздравляю всех нефтяников и газовиков с наступающим профессиональным праздником. <…> Сегодня, как и в годы первых нефтяных фонтанов в Югре, в основе любых достижений — человеческие и профессиональные качества. Упорство и трудолюбие людей. Сплоченность коллективов», — сказал Богданов со сцены.

Ранее URA.RU рассказывало, что глава ХМАО Руслан Кухарук принял участие в открытии мемориальных плит в честь выдающихся югорских нефтяников. Именные звезды Владимира Абазарова и Виктора Отта расположились на фасаде Музея геологии, нефти и газа в Ханты-Мансийске. Церемония прошла в рамках ежегодного конкурса «Черное золото Югры».

