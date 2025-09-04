Orda: задержан министр иностранных дел Казахстана Нуртлеу

В Казахстане были арестованы глава казахстанского МИД Мурат Нуртлеу и предприниматель Гаджи Гаджиев. Об этом пишет издание Orda.kz, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.
«Нуртлеу схватили у него дома, накануне он вернулся из саммита ШОС в Китая. Прошли обыски и у министра, и у Гаджиева», — сказал собеседник. Его слова опубликованы на сайте Orda.kz.
Отмечается также, что был арестован и ряд высокопоставленных представителей Комитета национальной безопасности Казахстана (КНБ). В настоящее время их имена выясняются. Кроме того, в материале говорится, что Мурат Нуртлеу является одним из главных людей во власти. Его считают очень влиятельным политиком. А Гаджи Гаджиев, по данным СМИ, официально работает бизнесменом, но на самом деле сотрудничал с КНБ как внештатный сотрудник. Подробности их ареста пока неизвестны.
