В Казахстане высказались о якобы задержании главы МИД

В Казахстане не подтвердили информацию о задержании главы МИД Нуртлеу
Министр информации Казахстана Балаева не подтвердила информацию об аресте Нуртлеу
Министр информации Казахстана Балаева не подтвердила информацию об аресте Нуртлеу

Распространяющиеся сведения о предполагаемом задержании министра иностранных дел Казахстана Мурата Нуртлеу не имеют под собой основания. Об этом рассказала министр информации Республики Аида Балаева.

«Напоминаю, что за распространение ложной информации предусмотрена административная и уголовная ответственность», — сказала Балаева. Тем самым она косвенно опровергла информацию об аресте Нуртлеу. Ее слова приводит ТАСС.

Ранее появилось сообщение о том, что глава казахстанского МИД и бизнесмен Гаджи Гаджиев были арестованы. Нуртлеу задержали, когда он вернулся с саммита ШОС в Китае. У обоих прошли обыски. Кроме того, были задержаны и ряд высокопоставленных представителей Комитета национальной безопасности Казахстана.

