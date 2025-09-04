В Казахстане высказались о якобы задержании главы МИД

Распространяющиеся сведения о предполагаемом задержании министра иностранных дел Казахстана Мурата Нуртлеу не имеют под собой основания. Об этом рассказала министр информации Республики Аида Балаева.
«Напоминаю, что за распространение ложной информации предусмотрена административная и уголовная ответственность», — сказала Балаева. Тем самым она косвенно опровергла информацию об аресте Нуртлеу. Ее слова приводит ТАСС.
Ранее появилось сообщение о том, что глава казахстанского МИД и бизнесмен Гаджи Гаджиев были арестованы. Нуртлеу задержали, когда он вернулся с саммита ШОС в Китае. У обоих прошли обыски. Кроме того, были задержаны и ряд высокопоставленных представителей Комитета национальной безопасности Казахстана.
