Число жертв землетрясения в Афганистане превысило 2,2 тысячи человек, а количество пострадавших составляет более 3,6 тысячи. Об этом информирует новостной портал Ariana news, ссылаясь на заявление заместителя пресс-секретаря афганских властей Хамдуллы Фитрата.
«Число погибших в результате недавнего землетрясения в провинции Кунар возросло до 2205 человек, не менее 3640 человек получили ранения», — сказано в сообщении. Оно опубликовано на сайте Ariana news.
В наиболее пострадавших районах, таких как Нургаль, Мазар-Дара, Чапа-Дара и Маноги, продолжаются поисково-спасательные мероприятия. По словам Фетрата, «из-под обломков разрушенных зданий извлечены сотни погибших». Он также отметил, что спасательные службы продолжают поиски возможных выживших и проводят оценку нанесенного ущерба.
Кроме того, Министерство нацобороны сообщило, что Военно-воздушные силы Афганистана перевезли по воздуху более 2000 раненых, а также доставили более 23 тонн гуманитарной помощи в пострадавшие провинции. Все ведомства страны сейчас работают в усиленном режиме.
В ночь на 1 сентября в восточных регионах Афганистана было зафиксировано мощное землетрясение магнитудой 6,0. Эпицентр подземных толчков располагался на территории провинций Кунар, Лагман и Нангархар. Произошедшее стихийное бедствие стало одним из наиболее тяжелых за последние годы в стране. Медработники, спасательные службы и добровольцы продолжают оказывать помощь пострадавшим, работая практически без перерыва.
