МИД РФ опроверг данные о невыплатах страховых средств после крушения рейса AZAL

МИД РФ опроверг сообщения о невыплатах страховых средств в связи с крушением самолета «Азербайджанские авиалинии» (AZAL) и назвал их циничной спекуляцией. В ведомстве подчеркнули, что подобные заявления не соответствуют действительности. В министерстве обратили внимание на публикации в ряде СМИ, распространявшие недостоверную информацию о якобы задержках страховых выплат пострадавшим пассажирам и родственникам погибших в катастрофе рейса AZAL 25 декабря 2024 года возле Актау в Казахстане.
«Имеем дело с очередным спекулирующим на трагедии вбросом в уже знакомом циничном стиле, рассчитанным на эмоциональную реакцию аудитории, — подчеркнули в МИД. — Подобные инсинуации не соответствуют действительности. Это ложь».
В российском внешнеполитическом ведомстве уточнили, что на сегодняшний день страховые выплаты пострадавшим и родственникам погибших составили 358,4 млн рублей. «Полностью урегулированы требования в связи с травмами и гибелью 46 из 62 пассажиров рейса, в том числе полностью осуществлены выплаты по 7 из 15 граждан России, по 35 из 38 граждан Азербайджана, по всем 3 гражданам Киргизии, по 1 из 6 граждан Казахстана, — сообщили в МИД. — Работа с пострадавшими и родственниками погибших по согласованию сумм компенсаций для целей полного урегулирования продолжается».
При этом в ведомстве отметили, что попытки ряда СМИ и блогеров дезинформировать общественность «не оставляют сомнений в деструктивных намерениях и полном отсутствии моральных ориентиров их авторов и тех, кто за ними стоит». «Призываем не поддаваться на очевидные спекуляции и вбросы, особенно столь низкопробные. Вновь рекомендуем проявлять бдительность, соблюдать цифровую гигиену и ориентироваться только на официальную информацию, доверяя верифицированным источникам», — заключили в российском дипведомстве.
Авиакатастрофа произошла 25 декабря 2024 года возле Актау, когда самолет Embraer-190 авиакомпании AZAL выполнял рейс из Баку в Грозный. На борту находились 62 пассажира и пять членов экипажа, выжили 29 человек, среди которых были граждане России. Власти Азербайджана ранее заявили, что не считают случившееся умышленной атакой, и потребовали признания инцидента, наказания виновных и выплаты компенсаций пострадавшим и семьям погибших.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.