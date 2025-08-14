14 августа 2025

Баку перестал считать умышленной атакой крушение самолета AZAL в Казахстане

Азербайджан продолжает настаивать на привлечении виновных к наказанию
Азербайджан продолжает настаивать на привлечении виновных к наказанию
В Казахстане упал самолет, летевший из Баку в Грозный

Власти Азербайджана не рассматривают крушение самолета авиакомпании AZAL в Казахстане как умышленную атаку. С таким заявлением выступил президент страны Ильхам Алиев.

«Азербайджан не рассматривает это (авиакатастрофу — прим. URA.RU) как умышленное нападение. Мы лишь потребовали признания случившегося, наказания виновных и полной компенсации», — сказал Алиев в  интервью Fox News.

Утром 25 декабря прошлого года вблизи города Актау (запад Казахстана) произошла авиакатастрофа с участием воздушного судна Embraer-190. Борт направлялся из Баку в Грозны. По данным перевозчика, на борту находились 62 пассажира и пять членов экипажа.

Число выживших составило 29 человек. По данным российского посольства, среди спасенных числятся девять граждан РФ. В общей сложности в списках находилось 16 россиян.

Алиев ранее заявил о намерении добиваться выплаты компенсаций семьям погибших и пострадавших в результате катастрофы. В стране анонсировали подготовку окончательного отчета о воздушном инциденте, пишет RT.

