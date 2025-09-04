04 сентября 2025

Reuters: Польша заявила о вторжении БПЛА в ее воздушное пространство

© Служба новостей «URA.RU»
Дроны не были сбиты, так как не представляли опасности
Дроны не были сбиты, так как не представляли опасности

Два беспилотных летательных аппарата нарушили воздушное пространство Польши в ночь с 3 на 4 сентября. Об этом на пресс-конференции заявил генерал Мацей Клиш.

«У нас было два случая нарушения воздушного пространства. Эти два случая находились под полным контролем национальных сил и подразделений, входящих в систему государственной обороны», — передает его слова издание Reuters. 

По данным военных, угрозы для гражданских объектов и населения не возникло, поэтому дроны не были сбиты. Польша усилила меры безопасности на юге страны после инцидента 2022 года, когда в результате попадания украинской ракеты в приграничную деревню погибли два жителя.

Ранее в Люблинском воеводстве зафиксировали падение и взрыв военного беспилотника. После чего МИД Польши направил России ноту протеста, обвинив ее в нарушении международных соглашений и не предоставив доказательств.

