Reuters: Польша заявила о вторжении БПЛА в ее воздушное пространство

Два беспилотных летательных аппарата нарушили воздушное пространство Польши в ночь с 3 на 4 сентября. Об этом на пресс-конференции заявил генерал Мацей Клиш.
«У нас было два случая нарушения воздушного пространства. Эти два случая находились под полным контролем национальных сил и подразделений, входящих в систему государственной обороны», — передает его слова издание Reuters.
По данным военных, угрозы для гражданских объектов и населения не возникло, поэтому дроны не были сбиты. Польша усилила меры безопасности на юге страны после инцидента 2022 года, когда в результате попадания украинской ракеты в приграничную деревню погибли два жителя.
Ранее в Люблинском воеводстве зафиксировали падение и взрыв военного беспилотника. После чего МИД Польши направил России ноту протеста, обвинив ее в нарушении международных соглашений и не предоставив доказательств.
