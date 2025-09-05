Путин объяснил почему ЦБ не снижает ключевую ставку

Путин: ЦБ борется с инфляцией и хочет вернуть ее уровень к целевому показателю
Восточный экономический форум — 2025

Президент России Владимир Путин заявил, что Центральный банк страны продолжает борьбу с инфляцией и стремится вернуть ее уровень к целевому показателю в 4%. Об этом глава государства сообщил во время выступления на ВЭФ-2025, уточнив, что сделать это быстро не получится. По его словам, если резко снизить ключевую ставку, цены будут резко расти.

«Рост цен — это инфляция. В то же время Центральный Банк борется с этой инфляцией и пытается вернуться к известным и нужным показателям», — заявил Путин. Президент уточнил, что если резко снизить ключевую ставку, то цены будут резко расти. Его слова передает URA.RU.

Путин подчеркнул, что финансовые власти ведут себя профессионально и принимают необходимые меры для стабилизации экономики. По его словам, устойчивая макроэкономическая политика создает условия для развития страны.

ВЭФ проходит на территории кампуса Дальневосточного федерального университета с 3 по 6 сентября. Главная тема — «Дальний Восток — сотрудничество во имя мира и процветания».

URA.RU ведет прямую трансляцию выступления президента. Присоединиться к ней можно в «ВКонтакте». 

