Путин объяснил почему ЦБ не снижает ключевую ставку

Президент России Владимир Путин заявил, что Центральный банк страны продолжает борьбу с инфляцией и стремится вернуть ее уровень к целевому показателю в 4%. Об этом глава государства сообщил во время выступления на ВЭФ-2025, уточнив, что сделать это быстро не получится. По его словам, если резко снизить ключевую ставку, цены будут резко расти.
Его слова передает URA.RU.
Путин подчеркнул, что финансовые власти ведут себя профессионально и принимают необходимые меры для стабилизации экономики. По его словам, устойчивая макроэкономическая политика создает условия для развития страны.
ВЭФ проходит на территории кампуса Дальневосточного федерального университета с 3 по 6 сентября. Главная тема — «Дальний Восток — сотрудничество во имя мира и процветания».
