Россия планирует строительство мостов в Северную Корею

Россия рассматривает возможность строительства новых мостов на границе с Северной Кореей для укрепления транспортной инфраструктуры и планирует расширить авиасообщение между странами. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).
«Россия планирует строительство новых мостов в КНДР», — сказал глава страны. Его слова передает корреспондент URA.RU в места событий. Агентство также ведет трансляцию заседания ВЭФ.
Открытие моста через реку Туманная, соединяющего Россию и КНДР, запланировано на следующий год. Путин добавил, что возобновление авиасообщения между РФ и Северной Кореей будет способствовать укреплению взаимных связей и развитию сотрудничества между двумя странами.
С 3 по 6 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке проводится Восточный экономический форум. В 2025 году ключевой акцент в рамках мероприятия сделан на расширении взаимодействия в регионе Дальнего Востока с целью укрепления мира и продвижения устойчивого развития.
