Власти перейдут к новому этапу развития Дальнего Востоке

Президент России Владимир Путин объявил о начале нового этапа развития Дальнего Востока, подчеркнув необходимость внедрения современных и высокотехнологичных решений на территории региона. Об этом глава государства сообщил на пленарном заседании Восточного экономического форума.
По словам президента, Дальний Восток должен стать площадкой для передовых цифровых инноваций и активного применения беспилотных технологий. На мероприятии работает корреспондент URA.RU. Агентство также ведет трансляцию заседания.
Путин отметил, что освоение территорий Дальнего Востока должно осуществляться с применением современных технологических решений. Региону необходимо предоставить приоритет в реализации инноваций, включая широкое внедрение беспилотных систем. Президент выступил с инициативой распространить экспериментальный режим использования беспилотных летательных аппаратов на всю территорию Дальнего Востока. Этот регион должен стать одним из лидеров в цифровой трансформации страны.
Российский лидер также подчеркнул, что на протяжении всего XXI столетия приоритетное значение для государства будет иметь развитие Сибири и Дальнего Востока. Как отметил глава государства, необходимо повысить роль Дальнего Востока не только для укрепления национальной экономики, но и для усиления позиций России на мировой арене.
