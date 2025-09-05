Власти перейдут к новому этапу развития Дальнего Востоке

Путин заявил, что должен начаться новый этап развития на Дальнем Востоке
Путин заявил, что должен начаться новый этап развития на Дальнем Востоке

Президент России Владимир Путин объявил о начале нового этапа развития Дальнего Востока, подчеркнув необходимость внедрения современных и высокотехнологичных решений на территории региона. Об этом глава государства сообщил на пленарном заседании Восточного экономического форума.

По словам президента, Дальний Восток должен стать площадкой для передовых цифровых инноваций и активного применения беспилотных технологий. На мероприятии работает корреспондент URA.RU. Агентство также ведет трансляцию заседания.

Путин отметил, что освоение территорий Дальнего Востока должно осуществляться с применением современных технологических решений. Региону необходимо предоставить приоритет в реализации инноваций, включая широкое внедрение беспилотных систем. Президент выступил с инициативой распространить экспериментальный режим использования беспилотных летательных аппаратов на всю территорию Дальнего Востока. Этот регион должен стать одним из лидеров в цифровой трансформации страны.

Российский лидер также подчеркнул, что на протяжении всего XXI столетия приоритетное значение для государства будет иметь развитие Сибири и Дальнего Востока. Как отметил глава государства, необходимо повысить роль Дальнего Востока не только для укрепления национальной экономики, но и для усиления позиций России на мировой арене.

