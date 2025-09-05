Путин назвал приоритет России в XXI веке

Путин: приоритет России в XXI веке - развитие Дальнего Востока и Сибири
© Служба новостей «URA.RU»
Путин выступает на ВЭФ
Путин выступает на ВЭФ Фото:
новость из сюжета
Восточный экономический форум — 2025

Развитие Дальнего Востока и Сибири является приоритетом России на весь XXI век. Об этом сообщил президент страны Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ)во Владивостоке.

«Развитие Дальнего Востока и Сибири обозначено приоритетом России на XXI век», — сказал российский лидер. Его слова передает корреспондент URA.RU с места событий. Агентство ведет трансляцию мероприятия.

Путин подчеркнул необходимость укрепления роли Дальнего Востока как в национальной экономике, так и в системе международных отношений. По словам президента, развитие этого региона интегрировано в масштабную государственную программу, основной целью которой является повышение качества жизни населения.

Глава государства отметил, что уже достигнуты значимые результаты: по ряду показателей темпы развития Дальнего Востока опережают среднероссийские. Кроме того, в регионе создаются предприятия, соответствующие мировым стандартам.

Восточный экономический форум проходит во Владивостоке с 3 по 6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. В 2025 году основное внимание на мероприятии уделяется развитию сотрудничества в регионе Дальнего Востока ради обеспечения мира и устойчивого развития.

